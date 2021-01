Viron pääministeri Jüri Ratas jättää tehtävänsä keskustapuolueeseen kohdistuvien korruptioepäilyjen vuoksi

Viron pääministeri Jüri Ratas jättää tehtävänsä. Viron yleisradioyhtiön ERR:n mukaan Ratas ilmoitti erostaan aikaisin keskiviikkoaamuna keskustapuolueensa johtoryhmän tuntikausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen.

Uutistoimisto BNS:n mukaan pääministerin eron taustalla ovat keskustapuolueeseen kohdistuvat korruptioepäilyt, jotka liittyvät Tallinnan sataman uuteen Porto Franco -kauppakeskukseen ja sen rahoitukseen.

Ratas kertoi eropuheessaan, ettei ollut tietoinen Porto Francoon liittyvistä epäilyttävistä rahoituskuvioista.

– Vaikka otan poliittista vastuuta, voin sanoa täyden mielenrauhan saattelemana, etten ole tehnyt pääministerinä yhtäkään pahantahtoista tai tietoisesti väärää ratkaisua, Ratas sanoi toimittajille.

Ratas kertoi olleensa tänään yhteydessä asiaa tutkiviin syyttäjiin ja viranomaisiin. Heidän mukaansa Ratas ei ole itse henkilökohtaisesti epäiltynä.

Ratas painotti BNS:n mukaan myös sitä, etteivät syyttäjien epäilyt vielä tarkoita, että joku olisi ehdottomasti syyllinen. Tästä huolimatta ne langettavat väistyvän pääministerin mukaan asianosaisten ylle erittäin vakavan varjon.

Ero voikin hänen mukaansa edesauttaa tilanteen kirkastumista.

Epäiltynä keskustapuolue ja viisi henkilöä

Epäiltyjen joukossa on muun muassa keskustapuolueen pääsihteeri Mihhail Korb, joka on BNS:n mukaan sittemmin eronnut tehtävästään. Lisäksi epäiltynä ovat valtiovarainministerin neuvonantaja Kersti Kracht ja virolainen liikemies Hillar Teder.

Epäiltyjä on yhteensä viisi, mutta ERR:n mukaan viranomaiset eivät paljasta ainakaan vielä tässä vaiheessa viimeisten kahden epäillyn henkilöllisyyttä.

Toimittajille antamassaan lausunnossa Ratas osoitti kiitollisuuttaan siitä, että hän sai palvella Viroa pääministerin virassa neljän vuoden ajan sekä mahdollisuudesta parantaa elintasoa ja voimistaa Viron kansainvälistä asemaa.

Hänen mukaansa päätös erosta syntyi puoluetoverien kanssa käytyjen reilusti toistakymmentä tuntia kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja yhdessä keskustapuolueen johdon kanssa.

Suomessa asiasta kertoi ensin Yle.

Ylen mukaan Porto Franco -kauppakeskuksen pääomistaja on korruptiosta epäillyn liikemiehen poika.

https://www.err.ee/1608071380/juri-ratas-astub-peaministri-ametist-tagasi

https://yle.fi/uutiset/3-11734371

STT

Kuvat: