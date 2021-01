Virusopin professori Julkunen ei näe tarvetta uusille laajoille koronarajoituksille

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta varoittaa liioittelemasta uusien koronavirusmuunnosten uhkaa. Herkästi tarttuva brittimuunnos ei ole toistaiseksi levinnyt meillä kovin laajalle, ja tartuntaketjut on pysytty jäljittämään varsin tehokkaasti.

– Ei kannata hysterisoida. Tämä on yksi virusmuunnos muiden joukossa, joskin sen korkeampi tartuttavuus on huolestuttavaa, Julkunen sanoo STT:lle.

Julkunen ei näe Suomessa tarvetta koko yhteiskuntaa koskeville uusille koronarajoituksille, vaikka uudet virusmuunnokset ovat herättäneet huolta. Olennaista on saada uusien muunnosten riskimaista tulevat matkustajat koronatesteihin ja pitää huolta tartuntaketjujen jäljittämisestä.

– Uusia virusmuunnoksia tulee koko ajan. Tärkeää on, että tilannetta seurataan tarkasti ja saadaan nopeasti tunnistettua uudet virustyypit ja voidaan käyttää paukkuja näiden tartuntaketjujen jäljittämiseen.

Yhtä keskeistä on, että jokainen jaksaa edelleen huolehtia muun muassa etäisyyksien pitämisestä ja käsihygieniasta ja käyttää maskia, sillä tauti tarttuu valtaosin lähietäisyydellä pisaratartuntana esimerkiksi yskiessä.

Koko yhteiskuntaa ei voi sulkea

Julkunen pitää rajavalvonnassa jo tehtyjä muutoksia riittävinä.

– Emme me voi koko yhteiskuntaa sulkea tai osoittaa suuria määriä terveydenhuoltohenkilökuntaa rajalle seuraamaan tilannetta. Ei meillä ole ylimääräistä kapasiteettia rajoille ja satamiin odottamaan ja tarkastamaan matkailijoita.

Hänen mukaansa on pitkälti meistä itsestämme kiinni, miten laajalti viruksen brittimuunnos Suomessa leviää.

– Jos onnistumme torjunnassa ja rokotukset alkavat toimia väestötasolla, ei ole mitenkään automaattista, että uusi muunnos tulisi vallitsevaksi.

Tällä tietoa viruksen brittimuunnos ei myöskään aiheuta vakavampaa tautia ja rokotteet näyttävät tehoavan yhtä hyvin myös tähän muunnokseen.

Julkusen mukaan Suomen koronatilanne on varsin hyvä.

– Uusien tapausten määrä on pysynyt hyvin hallinnassa ja sairaaloihin kohdistuva kuormitus on jopa pienentynyt.

Julkunen ei ota kantaa siihen, mitä nykyisille koronarajoituksille pitäisi tehdä.

– Ne ovat hallituksen ja viranomaisten tekemiä poliittisia päätöksiä ja sinänsä ihan perusteltuja. Niiden kanssa vain täytyy elää, kunnes isompi osa väestöstä on saatu rokotettua.

Merja Könönen

STT

