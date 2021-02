Von der Leyen: AstraZeneca lupaa lisätä rokotetuotantoaan

Lääkeyhtiö AstraZeneca lupaa toimittaa yhdeksän miljoonaa rokoteannosta lisää EU:lle vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, kertoo EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der LeyenTwitterissä. Yhteensä yhtiö on siis luvannut toimittaa EU:lle alkuvuodesta 40 miljoonaa rokoteannosta.

Von der Leyenin mukaan toimitukset aloitetaan viikkoa aiemmin sovittua aiemmin, minkä lisäksi hän kertoo yhtiön lisäävän tuotantokapasiteettiaan Euroopassa.

Saksa uhannut oikeustoimilla

Saksan hallitus on uhannut lääkeyhtiöitä oikeustoimilla, koska koronarokotteita ei ole onnistuttu toimittamaan Euroopan unioniin aikataulujen mukaisesti.

Saksan talousministeri Peter Altmaier kertoi saksalaislehti Die Weltille, että oikeudellisista seurauksista tulee tehdä päätös, jos lääkeyhtiöt eivät kunnioita sitoumuksiaan. Altmaier painotti Weltille, etteivät yhtiöt voi nostaa toista maata EU:n edelle.

EU:n ja brittiläis-ruotsalaisen lääkejätti AstraZenecan välillä on ollut jännitteitä yhtiön ilmoitettua, ettei se pysty toimittamaan heti niin paljoa rokotteita EU-maihin kuin mitä alun perin oli arvioitu.

Unioni on syyttänyt yhtiötä Britannian suosimisesta EU:n kustannuksella.

STT

