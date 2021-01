Työvoiman vuokrausta harjoittava Vimeli Oy on noussut vaivihkaa Salon suurimpien työnantajien joukkoon.

Kymmenisen vuotta toiminut yritys on oma osakeyhtiö, jolla on toimipisteitä Salossa, Porissa ja Raumalla sekä asiakkaita muun muassa Espoossa.

Salolaisyritys on osa valtakunnallista Eezy-konsernia ja toimii Eezy VMP -brändin alla. Eezy VMP:ssä on mukana parikymmentä yrittäjää eri puolilla Suomea.

Se tarjoaa yrityksille ja yhteisöille henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja HR-asiantuntijapalveluita yrittäjävetoisten ja konsernin omien toimipisteiden kautta yli 50 paikkakunnalla.

– Vimeli on maksanut vuonna 2020 palkkaa noin 700 ihmiselle. Mukana on ihmisiä, joille on maksettu palkkaa lyhyempiä ja pidempiä aikoja, mutta kaikkiaan luku on tuo. Salossa olemme työllistäneet puolet siitä, tai ehkä vähän yli, yrittäjä Mikko Jaakkola kertoo.

Salossa Eezy VMP välittää työntekijöitä muun muassa teollisuudelle ja kaupalle. Moni löytää vuokratyön kautta myös vakinaisen työpaikan.

– Yli 20 prosenttia meidän vuokrahenkilöistämme työllistyy vakinaiseen työsuhteeseen. Olemme monelle yritykselle rekrytointikanava, Mikko Jaakkola kertoo.

Salon ylivoimaisesti suurin työnantaja on kaupunki. Sen palveluksessa oli marraskuun lopussa 2 897 vakituista työntekijää. Määrä kasvaa 3 651:een, jos mukaan lasketaan määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt.

Listan kakkosena on Suur-Seudun Osuuskauppa. Se työllisti toimitusjohtaja Tapio Finérin mukaan vuoden lopussa noin 1 100 ihmistä, ja kesällä määrä kasvaa noin 1 200:aan.

SSO toimii kahdeksan kunnan alueella. Paljonko sillä mahtaa olla työpaikkoja Salon alueella?

– Kaksi suurinta kuntaa alueellamme ovat Lohja ja Salo. Niissä on noin 80 prosenttia työntekijöistä. Arvioisin, että koko henkilöstöstämme noin 500 työskentelee Salossa, Finér arvioi.

Valmet Automotiven Salon akkutehdas kiipeää suurimpien työnantajien listan kärkikolmikkoon lähivuosina.

Akkutehtaalle rakennetaan parhaillaan laajennusta, jonka ansiosta sen henkilöstömäärän ennakoidaan nousevan noin 400 ihmiseen.

Akkutehdas aloitti 150 työntekijällä marraskuussa 2019, mutta työntekijöitä on tullut koko ajan lisää. Syksyllä henkilöstömäärä oli jo 220.

– Nyt oikeampi luku on noin 240, ja asiantuntijarekrytointeja tehdään jatkuvasti, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Koronapandemia on kiusannut yrityksiä viime vuonna, ja moni on joutunut lomauttamaan tai vähentämään väkeään vuoden aikana.

Esimerkiksi Perniössä toimivalla Wipro Infrastructure Engineering Oy:llä oli viime keväänä kaikkiaan 180 työntekijää. Vuoden lopussa luku painui 156:een.

– Koronan aikana on tultu alaspäin. Meillä on ollut lomautuksia, ja vuokrahenkilöitä ei ole enää. Alkuvuodesta suunta muuttuu, toimitusjohtaja Sauli Litsilä lupaa.

Myös Ledil Oy on joutunut vähentämään väkeään. Yritys työllisti vuoden 2018 lopussa 105 ihmistä ja vielä vuosi sitten sata. Vuoden 2020 lopussa vahvuus on 84 henkilöä.

Toimitusjohtaja Petteri Saarisen mukaan yhtiö on tehnyt koronavuoden aikana paljon muutoksia. Strategia, johtamisjärjestelmä ja konsernin johto on uusittu. Toimintaa on digitalisoitu ja uusia tuotelanseerauksia on tehty.

– Syksyllä olemme elpyneen markkinakysynnän kautta pystyneet lopettamaan kaikki lomautukset ja palaamaan jo lokakuussa täysin normaaliin työrytmiin. Ledil tulee joulutauolta entistä vahvempana, Saarinen sanoo.

Salon kymmenen suurimman työnantajan listalle pääsee käytännössä yli sadalla työntekijällä.

Sataan yltävät esimerkiksi Leino Group ja Piiroinen Yhtiöt. Kumpaankin kuuluu erillisiä osakeyhtiöitä, mutta salolaisittain on luontevaa puhua vain Leinosta ja Piiroisesta.

Niitä pykälää suurempi on 110 henkilöä työllistävä SME Elektro-Group Oy, johon kuuluvat Salon Metalelektro Oy ja Sorv-Elektro Oy.

Finnfoam Oy työllistää 102 ihmistä Salossa, mutta sen henkilöstömäärä kasvaa 30:lla, jos mukaan lasketaan tytäryhtiö Easy Led Oy.

Koko Finnfoam-konsernin henkilöstömäärä nousee 280 työntekijään, mutta silloin ei puhuta enää työpaikoista Salossa.

Sama koskee Lounea-konsernia, jonka henkistövahvuus on 330 työntekijää. Määrästä 93 työskentelee Salossa.

Omien työntekijöiden lisäksi yritykset työllistävät käytännössä aina alihankkijoita. Ne eivät ole mukana listauksessa.

Esimerkiksi Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio muistuttaa, että sen pakkaamo ja logistiikkakeskus työllistää ulkoiset toimijat mukaan lukien kaikkiaan 180 henkilöä Salossa.

Yhtiöllä on Salossa 165 omaa työntekijää. Sen lisäksi yrityksen toimipisteen alueella on jatkuvasti 15 ihmistä eri tehtävissä huolehtimassa esimerkiksi vartioinnista, keittiöstä sekä kiinteistön huollosta ja siivouksesta.

Rannikon Puutarha työllistää satoja

Rannikon Puutarha kuuluu Salon suurimpiin työnantajiin, mutta miten vertaillaan kausityöntekijöitä ja yritysten vakituisia työpaikkoja?

Yksi tapa on muuttaa kausityöpaikat henkilötyövuosiksi. Yrittäjä Esa Rannikon mukaan puutarhan vuotuinen työvoima vastaa noin 300 henkilötyövuotta.

– Tähän kauteen (2020) tavoite oli saada 750 kausityöntekijää. Koronan takia koko määrä jäi runsaaseen 500:een. Ensi vuonna tavoite on taas sama 750 työntekijää, Rannikko kertoo.

Valtaosa Rannikon Puutarhan kausityöntekijöistä tulee Ukrainasta. Ala on sesonkiluonteista, ja siksi työvoiman tarve vaihtelee pitkin vuotta.

– Toive on, että kolme kuukautta olisi lyhin työsuhde. Käytännössä se vaihtelee kahdesta viikosta kahteentoista kuukauteen. Paljon on kolmen kuukauden tekijää, paljon kuuden kuukauden tekijää ja vähemmän koko vuoden tekijöitä, Esa Rannikko kertoo.

Koronavuonna puutarhalla oli vaikeuksia saada ulkomaisia kausityöntekijöitä maahan. Avuksi tuli kotimaisia tekijöitä, ja heistä Esa Rannikko haluaisi pitää myös kiinni.

– Toivotaan, että pystymme työllistämään ihmisiä mahdollisimman paljon jatkossakin. Se vaatii, että tuotteet käyvät kaupaksi ja että pysymme kovaa vauhtia muuttuvassa maailmassa mukana.