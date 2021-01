Washington Post: Trump maanitteli, aneli ja uhkaili Georgian korkeinta vaaliviranomaista löytämään hänelle ääniä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati tunnin kestävän puhelun aikana Georgian osavaltion korkeinta vaaliviranomaista löytämään presidentille riittävästi ääniä, jotta tämä voittaisi täpärästi häviämänsä presidentinvaalin osavaltiossa. Asiasta kertoo Washington Post, jolla on nauhoite puhelusta.

Lehden mukaan Trump vuoroin maanitteli, aneli ja uhkaili osavaltion vaaleista vastaavaa puoluetoveriaan Brad Raffenspergeria järjestämään hänelle puuttuvat äänet. Trump muun muassa sanoi Raffenspergerille, että tämä ottaa ”suuren riskin” kieltäytyessään.

Koko puhelun ajan Raffensperger johdonmukaisesti kiisti Trumpin perättömät väitteet vaalivilpistä ja kieltäytyi presidentin vaatimuksista. Hän kertoi Trumpille muun muassa, että tämän väitteet perustuvat salaliittoteorioihin ja että demokraattien Joe Bidenin voitto Georgiassa 11 779 äänellä oli oikea ja reilu. Trump ei suostu uskomaan vastaväitteitä.

– Georgialaiset ovat vihaisia. Tämän maan kansalaiset ovat vihaisia. Ja siinä ole mitään väärää, että sanot, että, tiedäthän, öh, että olet laskenut uudelleen, presidentti sanoo nauhalla.

– Herra presidentti, teillä on haaste siinä, että tietonne ovat vääriä, Raffensperger vastaa.

Trumpin lisäksi puheluun osallistui useita hänen liittolaisiaan, kuten Valkoisen talon henkilöstöpäällikkö Mark Meadows. Trump, hänen esikuntansa ja Meadows eivät vastanneet Washington Postin kommenttipyyntöihin. Myöskään Raffenspergerin toimisto ei kommentoinut asiaa.

Trump on aiemminkin yrittänyt vaikuttaa osavaltioiden viranomaisiin, jotta nämä kääntäisivät Trumpin vaalitappiot voitoiksi.

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-raffensperger-call-georgia-vote/2021/01/03/d45acb92-4dc4-11eb-bda4-615aaefd0555_story.html

STT

Kuvat: