Yhdysvallat on Nuorten Leijonien MM-finaalipaikan tiellä Edmontonissa – ”Oma peli riittää”

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa tänään Kanadan MM-turnauksessa loppuottelupaikasta. Edmontonissa pelattavassa välierässä on vastassa Yhdysvallat.

Yhdysvallat on Suomelle viime vuosien nuorten MM-turnauksista tuttuakin tutumpi vastustaja, sillä maat kohtasivat kaksissa viime kisoissa kolme kertaa. Voitot ovat Suomelle 2-1, MM-jatkopeleistä 2-0.

Vuoden takaisissa MM-kisoissa Suomi pudotti Yhdysvallat puolivälierässä. Kaksi vuotta sitten Nuoret Leijonat voitti maailmanmestaruuden kukistamalla finaalissa Yhdysvallat.

MM-kisojen kymmenestä viime kohtaamisesta Yhdysvallat on voittanut seitsemän, Suomi kolme.

Yhdysvaltain ykköstähti pistekärki Zegras

Vuoden takaisesta Suomen MM-joukkueesta on Edmontonissa mukana viisi pelaajaa, Yhdysvalloilla kahdeksan.

Suomi selviytyi välieriin pudottamalla jatkosta Ruotsin. Yhdysvallat kaatoi puolivälierässä Slovakian. Suomi sijoittui turnauksen A-alkulohkossa toiseksi, Yhdysvallat voitti B-lohkon.

Ennen MM-kisoja Suomi hävisi ainoassa harjoitusottelussaan Edmontonissa Yhdysvalloille 2-3.

Yhdysvaltain ykköstähti on NHL-seura Anaheim Ducksin viime vuonna ensimmäisellä kierroksella numerolla 9 varaama hyökkääjä Trevor Zegras. Hän johtaa MM-turnauksen pistepörssiä lukemin 6+9. Suomen peliä johtaa 4+3 pistettä koonnut joukkueen kapteeni Anton Lundell, jonka varasi NHL:ään viime syksynä Florida Panthers numerolla 12.

Yhdysvaltain ykkösketjusta Zegras ja laitahyökkääjä Arthur Kaliyev ovat pelanneet ensimmäisen kerran yhdessä poikajoukkueessa vain kymmenvuotiaina.

– Yhdysvalloilla on muutama todella taitava pelaaja. Yksittäisten pelaajien ja siten koko viisikon pelinopeus on korkeaa luokkaa. Koetetaan ottaa heiltä tempoa pois, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen suunnitteli ennen MM-välierää.

”Nauti tästä hetkestä”

Hieman ennen välieräpeliä Suomen joukkue kokoontuu lyhyeen palaveriin.

– Se on parin-kolmen minuutin tilaisuus. Kehotan siinä, että nauti tästä hetkestä ja pane kaikki peliin. Oma peli riittää, Pennanen sanoi.

MM-välierä alkaa Suomen aikaa kello 4.38.

Reima Rautiainen

STT

