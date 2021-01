Yhdysvaltain asevoimien komentajat tuomitsevat kongressitalon valtausyrityksen

Yhdysvaltain asevoimien pääesikunta on tuominnut kongressitalon viimeviikkoisen valtausyrityksen poikkeuksellisessa lausunnossa.

Väkivaltainen mellakka oli maan sotajoukoille osoitetun lausunnon mukaan suora hyökkäys paitsi Yhdysvaltain kongressia ja kongressitaloa myös perustuslain mukaista prosessia vastaan. Komentajien mukaan sanan- ja kokoontumisvapaus eivät anna kenellekään oikeutta turvautua väkivaltaan, kapinan lietsomiseen tai kansannousuun.

Lausunnossa myös todetaan, että sotajoukkoihin kuuluvien tehtävä on puolustaa perustuslakia.

– Mikä tahansa perustuslaillisen prosessin horjuttamiseen pyrkivä toimi ei ole vain hyökkäys perinteitämme, arvojamme ja valaamme vastaan; se on myös vastoin lakia, lausunnossa lukee.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet kaikki kahdeksan Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston jäsentä. Neuvoston puheenjohtajana toimii asevoimien komentaja Mark Milley. Uutiskanava CNN kuvailee neuvoston lausuntoa epätavalliseksi.

Viime aikoina Yhdysvalloissa on herännyt huolta siitä, että viime viikolla maan kongressiin hyökänneillä maan väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajilla on tukijoita myös esimerkiksi poliisin ja sotajoukkojen keskuudessa. Kongressissa mellakoineiden tavoitteena oli keskeyttää presidentinvaalit voittaneen Joe Bidenin valinnan vahvistaminen.

Bidenin ensi viikolla järjestettäviin virkaanastujaisiin on väkivaltaisuuksien riskin vuoksi kutsuttu paikalle tuhansia kansalliskaartilaisia. Puolustusministeriön viranomaisilta kysyttiin aiemmin tällä viikolla, onko joukoissa mahdollisesti Trumpia puoltavia aktivisteja. Ministeriön edustajan mukaan ääriajattelijoita ei hyväksytä.

Myös puolustushaarakomentajien neuvosto painotti lausunnossaan, että Biden astuu virkaansa tammikuun 20. päivänä. Samalla Bidenista tulee maan asevoimien ylin johtaja.

