USA:n varapresidentti Pence ei aio käynnistää Trumpin viraltapanoa – lisää republikaaneja ilmoittautuu presidentin vastaiseen rintamaan

Yhdysvalloissa varapresidentti Mike Pence ei aio käynnistää väistyvän presidentin Donald Trumpin viraltapanoa perustuslain 25. lisäyksen nojalla.

Mediatietojen mukaan Pence kertoo asiasta edustajainhuoneen demokraattipuhemiehelle Nancy Pelosille lähettämässään kirjeessä. Pencen kirjeen on julkaissut muun muassa uutiskanava NBC News Twitterissä.

Varapresidentti kirjoittaa, ettei Trumpin viraltapano perustuslain 25. lisäyksen nojalla ole hänen mielestään kansakunnan parhaaksi tai perustuslain puitteissa johdonmukaista.

Kongressin edustajainhuoneen on edelleen määrä äänestää paikallista aikaa tiistaina aloitteesta, jolla se kehottaisi Penceä aloittamaan Trumpin viraltapanon.

Virkasyytteessä otetaan kantaa myös vaalikiistaan

Paikallista aikaa keskiviikkona edustajainhuoneessa puolestaan on määrä äänestää Trumpin virkasyytteeseen asettamisesta. Demokraattien mukaan Trump yllytti kannattajiaan kapinaan usuttaessaan nämä riehumaan kongressitalolle viime viikolla.

Syytteessä on mukana myös Trumpin puhelu Georgian osavaltion vaaleista vastaavalle viranomaiselle, jossa presidentti vaatii tätä löytämään itselleen riittävästi ääniä osavaltion vaalituloksen kääntämiseksi voitokseen.

– Kaikessa tässä presidentti Trump vaaransi vakavasti Yhdysvaltojen ja sen hallituksen instituutioiden turvallisuuden, demokraattien esityksessä sanotaan.

Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö, ja äänestyksen uskotaan johtavan virkarikossyytteeseen. Huomiota kohdistuu siihen, kuinka moni republikaaneista tekee poliittisesti riskialttiin teon ja liittyy mukaan äänestämään Trumpia vastaan.

Muun muassa Trumpia aiemminkin kritisoinut republikaaninen kongressiedustaja Adam Kinzinger on kertonut äänestävänsä virkarikossyytteen puolesta. Kinzingerin päätöksestä kertoi Twitterissä uutiskanava NBC.

Republikaaniedustajan mukaan hänellä ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö Trump olisi rikkonut virkavalaansa ja yllyttänyt kannattajiaan kapinaan.

Cheney: Kongressitalon hyökkäys on Trumpin aikaansaannosta

Kinzingerin lisäksi myös republikaaniedustaja Liz Cheney on ilmoittanut aikovansa äänestää Trumpin virkasyytteeseen asettamisen puolesta. Asiasta kertovat lukuisat yhdysvaltalaismediat sekä uutistoimisto AFP.

Cheneyn mukaan Yhdysvaltain presidentti ei ole ikinä pettänyt virkaansa ja virkavalaansa niin suuresti kuin Trump.

– Tämä kapina aiheutti vammoja, kuolemaa ja tuhoa tasavaltamme pyhimmässä tilassa, Cheney kuvaili tiedotteessa, jonka ainakin Politico on julkaissut.

Cheney sanoo Trumpin kutsuneen väkijoukon paikalle ja sytyttäneen hyökkäykseen johtaneen liekin. Kaikki tätä seurannut on Cheneyn mielestä Trumpin aikaansaannosta. Lisäksi republikaaniedustaja painottaa sitä, miten Trump ei puuttunut tapahtumiin estääkseen väkivallan, vaikka olisi kyennyt näin tekemään.

Cheney on edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin republikaaniedustaja. Presidentin oman puolueen johtajiin kuuluva henkilö ei ole antanut tukeaan virkasyytteelle sitten ex-presidentti Richard Nixonin eron vuonna 1974.

Jo ennen Kinzingeriä ja Cheneya New Yorkia edustava John Katko kertoi ensimmäisenä republikaaniedustajana äänestävänsä virkasyytteen puolesta.

Mediat: Demokraattien syyteaikeet ovat McConnellin mieleen

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaani Mitch McConnell on antanut ymmärtää olevansa tyytyväinen siihen, että demokraatit pyrkivät asettamaan Trumpin virkasyytteeseen. Asiasta kertoo New York Times lähteisiinsä pohjaten.

Sekä New York Times että uutiskanava CNN kertovat McConnellin uskovan, että republikaanipuolue pääsisi virkasyytteen myötä helpommin eroon Trumpista ja hänen kannattamista ajatuksistaan.

AFP:n mukaan McConnell on syyttänyt Trumpia puolueen häviöstä viimeviikkoisissa senaattorivaaleissa Georgiassa. Demokraatit veivät molemmat jaossa olleet senaattipaikat ja täten myös vallan maan senaatissa.

CNN:n lähteen mukaan McConnell on ollut vaitonainen virkasyytteestä, koska ei ole halunnut sulkea pois mahdollisuutta antaa tukeaan syytteelle. McConnellin kerrotaan olevan raivoissaan Trumpin kannattajien kongressitalon valtausyrityksen ja Trumpin katumattomuuden vuoksi.

McConnell tuki Trumpia, kun tämä asetettiin edellisen kerran virkasyytteeseen.

Useat republikaanilähteet ovat CNN:n arvioineet, että Trump mitä luultavimmin tuomitaan virkasyyteoikeudenkäynnissä, jos McConnell antaa tukensa tuomiolle.

– Jos Mitchin ääni on kyllä, hän (Trump) on mennyttä, sanoi eräs republikaanipuolueen sisäinen lähde, joka ei halunnut nimeään julki.

Osa republikaaneista on kritisoinut Trumpia viime viikon toiminnasta mutta sanonut pitävänsä virkarikossyytettä tarpeettomana ja kansaa jakavana toimena. Demokraatit ovat kuitenkin katsoneet, että Trumpille on koiduttava seurauksia väkivaltaisuuksiin yllyttämisestä.

Ukraina-skandaali johti virkarikossyytteeseen vuosi sitten

Trumpista tulisi ensimmäinen presidentti, joka on asetettu virkarikossyytteeseen kahdesti, sillä joulukuussa 2019 hän sai virkarikossyytteen Ukraina-skandaalin takia. Kaikkiaan vain kaksi presidenttiä ennen Trumpia oli saanut virkarikossyytteen: Andrew Johnson ja Bill Clinton.

Edustajainhuone katsoi Trumpin painostaneen Ukrainan johtoa tutkimaan demokraattien Joe Bidenia, jotta saisi käyttöönsä tietoa presidentinvaaleja varten. Tuolloin yksikään republikaani ei äänestänyt virkarikossyytteen puolesta.

Syyte ei johtanut viraltapanoon, sillä republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin syytteestä.

Nyt virkarikosoikeudenkäyntiä ei mitä todennäköisimmin ehditä käydä senaatissa ennen Trumpin presidenttikauden päättymistä ensi viikolla. Asiaa voidaan kuitenkin käsitellä senaatissa Bidenin presidenttikauden alettuakin.

Jos senaatti päättäisi antaa Trumpille langettavan tuomion, se voisi myös päättää estää häntä enää pyrkimästä tulevaisuudessa julkiseen virkaan.

Trump sanoi tiistaina virkarikossyytemenettelyä ”täysin naurettavaksi” ja sanoi sen suututtavan häntä suunnattomasti.

Edustajainhuoneen istunnon on tarkoitus alkaa kello 16 Suomen aikaa.

Anssi Rulamo, Arttu Mäkelä

STT

