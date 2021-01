Yhdysvaltojen konservatiivien suosima Parler-palvelu jäädytettiin, toimitusjohtaja sanoo palvelun olevan sananvapauden viimeinen linnake

Yhdysvaltojen konservatiivien suosiossa ollut Parler-palvelu on jäädytetty, kertoivat nettiliikettä seuraavat Down For Everyone ja Just Me -palvelut maanantaina. Vuonna 2018 perustettu Parler on Twitterin kaltainen pikaviestipalvelu.

Amazon oli jo aikaisemmin varoittanut palvelun omistajia, että sen palvelimet tullaan sulkemaan, koska palvelu ei ole riittävän tehokkaasti poistanut väkivaltaan yllyttävää sisältöä.

Parlerin toimitusjohtaja John Matze syytti jo viikonloppuna Amazonia hyökkäyksistä sananvapautta vastaan.

– He eivät tule voittamaan. Me olemme maailman viimeinen toivo sananvapauden ja vapaan informaation suhteen, Matze uhosi.

Parlerin suosio on kasvanut nopeasti viime viikkoina, ja se nousi Applen sovelluskaupan ladatuimmaksi ilmaiseksi sovellukseksi.

Parler oli alkuaikoinaan äärikonservatiivien ja jopa äärioikeiston suosiossa, mutta nykyisin palvelu on laajentunut laajemmaksi, lähinnä konservatiivipiirien suosimaksi sovellukseksi.

Palvelu sai taannoin varsin kyseenalaista mainetta, kun tilillä, jonka väitetään kuuluvan presidentti Donald Trumpin asianajalle Lin Woodille, kehotettiin viemään varapresidentti Mike Pence teloituskomppanian eteen, koska tämä ei jättänyt presidentinvaalien tulosta vahvistamatta.

