Yrityssalo: Makukortteja Salossa valmistava Opes Corporation Oy kasvaa hurjaa vauhtia

Yrityssalo on valinnut tammikuun kuukauden yritykseksi Opes Corporation Oy:n.

Kuukauden yritystä esitellään laajassa artikkelissa, joka on julkaistu Yrityssalon nettisivuilla.

– Opes Corporation Oy on vuoden 2019 lopulta ottanut huimia harppauksia. Liikevaihto on noussut 1,6 miljoonasta noin 30 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä on kasvanut reilusta kymmenestä sataankahdeksaankymmeneen, artikkelissa todetaan.

Yrityksen viime vuoden taloustiedot eivät ole vielä päivittyneet virallisiin rekistereihin.

Artikkelissa mainittu kasvuvauhti sekä 30 miljoonan euron liikevaihto ja 180 työntekijää ovat joka tapauksessa Salon mittakaavassa poikkeuksellisia.

Myös Salon Seudun Sanomat lähestyi yritystä haastattelupyynnöllä, mutta toimitusjohtaja Janne Järvenpää ei halua kommentoida yrityksen tilannetta.

Salon Seudun Sanomien saamien tietojen mukaan Opes Corporation Oy:n arki ei ole ollut pelkkää kasvua viime kuukausina.

SSS:n tietojen mukaan yritys vähensi viime vuoden lopulla lähes 80 työntekijää, jotka olivat yrityksen palveluksessa vuokratyöfirman kautta. SSS tavoitti työntekijöiden luottamusvaltuutetun, mutta toimitusjohtajan tavoin hänkään ei halunnut kommentoida työpaikan kuulumisia.

Opes Corporation Oy:n viestintälinja on ollut toiminnan aloittamisesta lähtien varsin niukka. Sama niukkuus on koskenut muitakin medioita kuin Salon Seudun Sanomia.

Opes Corporation Oy aloitti toimintansa Salossa viime vuosikymmenellä. Salon kaupungilla oli tuolloin äkillisen rakennemuutosalueen status. Status mahdollisti yritystoiminnan merkittävän tukemisen, ja Opes Corporation oli yksi suurimmista tukien saajista.

Vuonna 2015 Opes Corporation sai lähes 430 000 euron ja vuonna 2016 yli 740 000 euron tukipäätöksen.

Opes Corporation Oy:n Salossa valmistama tuote on makukortit. Niitä voi käyttää myös tupakan maustamiseen, mutta niitä ei saa markkinoida siihen tarkoitukseen.

– Käyttöalueita ovat esimerkiksi tee, kahvi tai jauhot, mutta soveltuvat makukortit moneen muuhunkin. Niillä voi maustaa vaikka sulaa steariinia ja tehdä tuoksukynttilöitä, kuten eräs työntekijämme on kokeillut, Janne Järvenpää kertoo Yrityssalon julkaisemassa artikkelissa.

Tupakkatuotteissa käytettiin pitkään makuaineita peittämään tupakan makua ja hajua, mutta vuonna 2016 tupakan makuaineet kiellettiin. Mentholi sai tuolloin jatkoajan, joka umpeutui viime keväänä.

Kiellon taustalla on EU:n tupakkatuotedirektiivi ja pyrkimys vähentää tupakoinnin suosiota.

Salossa tehtyjä makukortteja löytyy Suomesta ruokakaupoista ja kioskeista, ja niitä myydään myös esimerkiksi monissa tupakkatuotteisiin erikoistuneissa ulkomaisissa verkkokaupoissa. Makuvalikoimassa on tarjolla eniten erilaisia variaatioita mentholista.