Seidi Siimes löysi hevoskuvauksesta markkinaraon – nuorten 4H-yrittäminen on kovassa kasvussa

Ennätysmäärä nuoria perusti viime vuonna oman 4H-yrityksen ja työllisti itsensä koronarajoituksista huolimatta. Yrityksiä perustettiin 850, joka on noin puolet edellisvuotta enemmän.

Salossa uusia yrityksiä syntyi 25 yritysten kokonaismäärän ollessa 80. Salossa yritystoiminta on vilkasta. Yli 200 4h-yhdistyksestä Salo sijoittuu kärkiviisikkoon, kun vertaillaan nuorten perustamien yritysten määrää.

– Salolaiset ovat innostuneita, yritysten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Pääasiallinen tavoite ei silti ole yritysten mahdottoman iso määrä, vaan laadukas toiminta, Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Laakkonen kertoo.

Oma yritys on oiva kesätyö, mutta entistä useamman nuoren yritys toimii pitempään, keskimäärin pari vuotta. Salon pitkäaikaisimmat 4H-yritykset ovat olleet toiminnassa jo 8 vuotta. Toisinaan harrastuksesta alkanut yritys johtaa toiminimen perustamiseen.

Nuorten taidot ja harrastuneisuus riittävät monille aloille. Suosituimpia ovat kauneusala, valokuvaus, pihatyöt ja leivonta. Tarjolla on myös lemmikkien hoitamista, kahvilatoimintaa, graafista suunnittelua sekä markkinointia ja konsultointia.

– Kykeneväistä porukkaa, Laakkonen kehuu nuoria.

4H-yrittäjiä Suomessa yli 1 600

Yrittäjä on 13–28-vuotias.

Toimii yksin tai ryhmässä.

Saa oman yritysohjaajan.

Tekee kirjallisen suunnitelman yrityksestä.

Saa 4H-yrittäjän digitaalisen osaamismerkin.

Voi saada opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.

Tekee vuosittain toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksen toiminnasta.

Saa apua 4H-yhdistykseltä.

Aina 4H-yhdistyksen jäsen ja sitoutuu 4H:n arvoihin. 4H=harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.

4H-yrityksen myynti on 50–7 000 euroa vuodessa. Keskimääräinen liikevaihto yrittäjää kohden noin 1 240 euroa.

Lähde: 4H-liitto

Kesätöitä nuorille virikeohjaajana ja siivouspalvelussa

Salon 4H-yhdistys pystyy tänä vuonna tarjoamaan kesätöitä usealle nuorelle. Haku on käynnissä yhdistyksen nettisivun sähköisillä lomakkeilla.

– Haku on auki 14–28-vuotiaille, mutta painotamme 9.-luokkalaisten työllistämistä. Heillä kyse on ensimmäisestä kesätyöstä, ja 4H pyrkii tarjoamaan näitä kokemuksia. Me myös koulutamme nuoria eri aloille, Salon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Laakkonen toteaa.

Kesätöitä on tänä vuonna tarjolla siivousalalla ja ikäihmisten virikeohjaajana. Virikeohjaajat työskentelevät kaupungin hoivakodeissa. Työn mahdollistavat paikalliset yritykset ja yhteisöt, jotka lahjoittavat varoja ikäihmisten viriketoimintaan.

– Meillä on jo 12 nuoren palkat plakkarissa, mutta jos saadaan lisää rahoitusta, useampi nuori saa töitä. Tämä on toimiva malli, kannattaa hakea, Laakkonen kannustaa.

Kesätyön pituus on lähtökohtaisesti kaksi viikkoa.

– Työn sisältö perustuu nuoren omiin vahvuuksiin. Viriketoiminta voi olla yhdessä liikkumista, ulkoilua, pelaamista, seurustelua tai vaikka musiikin esittämistä.

Siivoustyötä yhdistys välittää 4H:n Helppi-palvelun kautta. Sovellus yhdistää siivousta tarvitsevan ja tehtävään perehdytetyn nuoren.

– 4H maksaa palkan ja olemme nuoren työnantaja. Sesonki on kesällä, mutta siivoustyötä voi olla myös ympärivuotisesti. Töitä on noin kymmenelle nuorelle, Laakkonen arvioi.

Töiden määrä yllätti Seidi Siimeksen

Seidi Siimekselle ensimmäinen puoli vuotta 4H-yrittäjänä on ollut iloinen yllätys. Kuvanikkari-yrityksellä on riittänyt töitä enemmän kuin hän uskalsi odottaa.

Opiskelu Forssan Ammatti-instituutissa alkoi olla loppusuoralla, kun 19-vuotias opiskelija mietti, mitä sitten. Ensi kuussa mediapalvelujen toteuttajaksi valmistuvan Siimeksen opintoihin on kuulunut myös valokuvaamista. Valokuvaharrastus alkoi 10 vuotta sitten. Se liittyi Tapani-myrskyyn.

– Meiltä oli sähköt poikki, ja minulla oli tylsää, otin äidin kameran ja menin kuvaamaan koiria.

Nykyisin hän kuvaa eniten hevosia, joita Kiikalassa asuvassa perheessä on kolme ja neljäs on tulossa.

– Kuvaan hevosia, sillä se on ihanaa ja aina erilaista. Sama poni, jota on kuvannut monta vuotta, on joka kerta erilainen.

Muiden hevosten kuvaaminen alkoi kavereiden ratsastustunneilta. Ratsastusharrastajat tilaavat sekä vauhdikkaita ratsastuskuvia että herkkiä poseerauskuvia.

– Poseerauskuvat ovat vaikeampia, sillä hevoset eivät halua välttämättä aina olla paikoillaan. Täytyy olla kärsivällinen, että saa hyviä kuvia.

Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi nuoria tyttöjä, 13–20-vuotiaita. He teettävät kuvista valokuvia, albumeja, tauluja, julisteita, puhelimenkuoria, jopa vilttejä.

– Kannattaa teetättää kuvia. On ihan eri juttu, kun kuva on fyysisesti kädessä.

Seidi Siimes taltioi myös juhlahetkiä kuten rippijuhlia, ylioppilasjuhlia ja kastejuhlia.

– Häitä en ole vielä kuvannut. En tiedä, osaako niin isoihin saappaisiin astua.

4H-yrityksen perustamista edelsi Salon yhdistyksen kurssi yrittäjille. Vaikka Siimeksellä oli hyvät pohjatiedot, koulutus oli hyödyllinen. Se sisälsi muun muassa vuoro-vaikutusta, markkinointia, imagon luomista ja työn hinnoittelua.

– Hinnasto on hirveän vaikea tehdä, mutta täytyy vaan luottaa itseensä ettei yli- tai alihinnoittele.

Hinnoittelu perustuu kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn käytettyyn aikaan. Poikkeus ovat hevoset.

– Hevosten kanssa aikaa menee enemmän. Niitä ei voi kuvata kello kädessä. Haluan suunnitella ja miettiä kuvaamista.

Myös Siimeksen ystävällä on valokuvaukseen keskittyvä 4H-yritys. Sitä hän pitää etuna.

– Tuetaan ja annetaan neuvoja. Jos toinen estyy kuvaamasta, voi kysyä toista apuun.

Nuoren yrittäjän on tehtävä 4H-yhdistykselle vuosittain toimintakertomus ja talousraportti. Siimeksen viime vuoden suurin työ oli Ypäjän Hevosopistolla järjestetyn Horse Shown kuvaaminen.

– Kolme päivää ja yli 3 000 kuvaa. Niitä on ostettu aika paljon, sillä kisakuvista tuli suurin voitto.

Johtaako 4H-yritys oman yrityksen perustamiseen, sitä hän ei vielä tiedä.

– Katsotaan. Liikkumista rajoittaa ajokortin puute, mutta sen olen hankkimassa.