80-vuotias Laila Vähälä tavoittelee valkolakkia – ruotsin kirjoittaminen jännittää eniten

Eeva Pettersson

Juuri tänään 80 vuotta täyttävä Laila Vähälä on viime vuodet opiskellut ahkerasti Salon lukion aikuislinjalla.

Mikäli Vähälä läpäisee ylioppilaskirjoitukset myös ruotsin pitkän oppimäärän osalta, hän saa alkukesästä painaa valkolakin päähänsä.

– Olen jo kirjoittanut äidinkielen, matematiikan ja psykologian. Ne menivät kaikki kerralla läpi. Kaikki riippuu ruotsin yo-kirjoituksista, täsmentää Vähälä.

Vähälä on aina tiennyt haluavansa lukioon.

– Siitä on jo reilut 60 vuotta kun sanoin äidille, että haluaisin lukioon. Siihen ei kuitenkaan silloin ollut varaa.

Laila Vähälä kävi keskikoulun Salon lyseossa ja päätyi sen jälkeen äidin neuvomana työelämään. Hän teki töitä muun muassa vaatekauppojen somistajana ja myyjänä, konttoristina sekä yrittäjänä naisten asusteliikkeessä.

– 1980-luvun lopulla päätin hakea terveydenhuolto-oppilaitokseen. Mietin, että jos en pääse niin sitten haen lukioon. Pääsin kuitenkin kouluun ja valmistuin perushoitajaksi. Työskentelin pitkään Kukonkallion vanhainkodissa. Keikkatöitä tein vielä 72-vuotiaana. Ajatus lukioon menemisestä ei kuitenkaan jättänyt rauhaan, Vähälä kertoo.

Terveydenhuolto-oppilaitoksessa Vähälä tutustui runoihin, ja vuonna 2017 hän sai Suomen Lausujain Liiton taitelijajäsenyyden. Samana vuonna hän näki lehdessä ilmoituksen lukiosta, jonne haettiin aikuisopiskelijoita.

– Siitä se ajatus lähti. Tartuin oitis tilaisuuteen ja tässä sitä nyt ollaan, Vähälä toteaa koulukirjojen äärellä.

Oppitunnit alkavat iltapäivällä, ja monena koulupäivänä Vähälä on ollut kotona vasta ennen iltayhdeksää. Koulutehtävät ovat lohkaisseet ison palan vapaa-ajasta. Lukion aikuislinjalla opiskelu on Vähälän mukaan todella itsenäistä. Opiskelu vaatii itsekuria ja sitkeyttä.

– Itselläni alkaa kovalevy olemaan täynnä tavaraa, mutta sitkeydellä pärjää, hän naurahtaa.

Vähälä on istunut samoilla kursseilla eri ikäisten ihmisten kanssa. Hän uskoo nuorempien opiskelijoiden omaksuvan uuden tiedon helpommin ja nopeammin.

– Opiskeluissa antoisinta on ollut huomata oppivansa uutta, vaikka se sitten ottaisi aikaa.

Uuden oppiminen on vaatinut pitkiä päiviä kirjojen ja tehtävien äärellä. Tietokoneen käyttö oli Vähälälle tuttua jo entuudestaan. Sen ääressä istuessa lihaskuntoa on koeteltu. Haastetta opintoihin on tullut lähinnä kieliopintojen parista.

Haastavimmaksi on osoittautunut ruotsin kieli.

– Olen jo koettanut päästä ruotsin pitkän oppimäärän ylioppilaskirjoituksista läpi, mutta se ei vielä ole onnistunut. Erityisesti uusien sanojen muistaminen on hankalaa. Siitä on myös jo pitkä aika kun viimeksi opiskelin ruotsia. Matematiikassa olen aina ollut hyvä, mutta lukion kurssit ovat huomattavasti vaikeampia ja töitä on saanut tehdä ihan tosissaan.

Laila Vähälä tunnustaa opiskelun olevan ajoittain stressaavaa, ja se on ottanut voimille.

– Olin vastikään kaihileikkauksessa. Silmät ovat tehneet kovasti töitä, sillä kaihi kasvoi opintojen aikana.

Kulttuuritapahtumissa käyminen ja runonlausunta ovat koronan vuoksi vähentyneet, mutta television katselu on tarjonnut vastapainoa opiskelulle.

– Olen nyt tottunut seuraamaan myös Yle Fem -kanavaa. Ruotsin kielen kuunteleminen on hyvää harjoitusta maaliskuun lopulla pidettäviin kirjoituksiin.

Vähälä kannustaa muitakin opiskelemaan, mikäli tahtoa ja päättäväisyyttä riittää. Ikä ei ole esteenä uuden oppimiselle.

Missään kohtaa Vähälä ei itse ole ollut luovuttamassa opintojen suhteen.

– Epäilijöitä on riittänyt, mutta onneksi myös niitä, jotka ovat kannustaneet. Eräs hyvä ystäväni odottaa jo kovin, että pääsisi kesällä juhlimaan tutkintoani. Kaipa siinä samassa juhlittaisiin myös 80-vuotissyntymäpäiväjuhliani, suunnittelee Laila Vähälä.