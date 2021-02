Ajokeli jatkuu huonona maan keski- ja kaakkoisosissa – lumisateet ja pöllyävä lumi nostavat onnettomuusriskiä

Ajokeli on yhä huono maan keski- ja kaakkoisosissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä iltaan asti Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa. Onnettomuusriski on kohonnut lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa tänään vielä maan itäosassa. Muualla pilvisyys on vaihtelevaa.

Yön aikana ja aamulla runsaat lumisateet aiheuttivat erittäin huonoa ajokeliä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sekä aamupäivällä Etelä-Karjalassa. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin aamulla, että Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa satoi yön aikana lunta jopa 10-15 senttiä.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa tapahtui aamun aikana muutamia ulosajoja, joista aiheutui paikallisia ruuhkia. Erityistä ruuhkautumista sään takia ei kuitenkaan havaittu.

Sakea lumisade on vaikeuttanut tänään erityisesti raskaiden ajoneuvojen liikennettä. Esimerkiksi aamulla Kymenlaaksossa Kouvolassa tiellä 15 oli useita rekkoja liukkauden takia mäessä kiinni.

Saara-Miira Kokkonen, Arttu Mäkelä

STT

