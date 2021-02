Plazan kauppakeskuksessa kiristyviä pakkaslukemia seurataan hymynkareet suunpielissä. Parin viikon takaisten paukkupakkasten aikaan Plazan parkkihallin lämmin puoli oli lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä, ja kauppakeskusjohtaja Riikka Tuomainen vahvistaa, että noina päivinä myös kauppakeskuksen kävijämäärät kohosivat.

Vaikka merkittävä osa kävijöistä halusi vain sulatella autonsa jääkerroksen alta, kävi moni sulattelutauon aikana myös ostoksilla.

– Kyllä tässä taas pakkasia odotellaan, sillä sääolosuhteet vaikuttavat selkeästi Plazan kävijämääriin. Kun on kylmää, halutaan ostosreissu tehdä lämpimissä sisätiloissa, Tuomainen sanoo.

Häntä ei haittaa, vaikka osa autojen sulattelijoista käyttäisi Plazan parkkitilaa ainoastaan siihen tarkoitukseen.

– Se on pelkästään positiivista. Se on osa meidän palveluamme, meillä on latauspistokkeita sähköautoille ja lämmin parkkihalli autoille. Meillä on ollut parkkihallissa valitettavan hiljaista koronapandemian aikana, joten kaikki kävijät ovat ehdottomasti tervetulleita, vaikka tarkoituksena olisikin vain sulattaa autoa, hän korostaa.

Plazan parkkihallissa autoa saa pitää maksutta kolme tuntia. Sen jälkeen lisätunnit ovat maksullisia.

– Asiointitarpeita on monenlaisia. Jos asiakkaat asioivat Salon keskustan alueella ja haluavat pitää sen ajan autoa meidän lämpimässä parkkihallissa, on se vain hyvä asia. Kaikki meillä asioivat ovat yhtä lailla Plazan asiakkaita, Tuomainen jatkaa.

Kauppakeskuksen parkkihallissa on yhteensä 750 parkkipaikkaa. Niistä katettuja on 500, joista 250 lämpimässä. Sähköautojen latauspistokkeet ovat Plazan parkkihallin pohjoisella, eli uudella puolella.

Parkkihalli on auki Plazan S-Marketin aukioloaikojen mukaisesti, mutta Tuomaisen tavoitteena on, että alkuvuoden aikana myös kauppakeskuksen erikoisliikkeiden aukioloajat yhtenäistyisivät.

– Aukioloajat ovat olleet turhauttavia varmasti myös asiakkaiden kannalta, mutta kevään aikana niitä ollaan raamittamassa uusiksi. Tavoite on, että kaikki erikoisliikkeet palvelisivat samoilla vähimmäisaukioloajoilla. Siten kävijät voivat luottaa siihen, että ainakin jollain tietyllä aikavälillä päivän aikana kaikki Plazan liikkeet ovat auki.