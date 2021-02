Biden: USA ei poista Iran-pakotteita ennen kuin maa noudattaa ydinsopimuksen sitoumuksia

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, ettei poista Iranin vastaisia pakotteita ennen kuin Iran noudattaa ydinsopimuksen sitoumuksia.

Presidentiltä kysyttiin sunnuntaina CBS:n haastattelussa, voisiko hän luopua pakotteista Iranin suostuttelemiseksi palaamaan neuvottelupöytään. Bidenin vastaus oli yksiselitteinen: ”En”.

Tämän jälkeen toimittaja kysyi, pitäisikö Iranin ensiksi lopettaa uraanin rikastaminen. Presidentti nyökäytti päätään myöntävän vastauksen merkiksi.

Vuonna 2015 solmittu ydinsopimus on ollut hiuskarvan varassa sen jälkeen, kun vuonna 2018 Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump päätti maansa vetäytyvän sopimuksesta ja palautti Iranin vastaiset pakotteet.

Yhdysvaltain suhdetta Kiinaan Biden kuvaili ”äärimmäiseksi kilpailuksi” ennemmin kuin maiden väliseksi konfliktiksi.

Biden on systemaattisesti luopunut monista Trumpin ajan kiistanalaisimmista toimenpiteistä, mutta on samaan aikaan viestittänyt, että Yhdysvallat huolehtii tarkasti omista eduistaan.

STT

