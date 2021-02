Brittimuunnoksesta on tulossa valtavirus pääkaupunkiseudulla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) analyysin mukaan jo lähes puolet alueen uusista koronavirustartunnoista on virusmuunnoksia, lähinnä brittivarianttia. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tiedotustilaisuudessa, että on odotettavissa, että virusmuunnoksesta tulee valtavirus eli niiden osuus tartunnoista nousee 70-80 prosentin tuntumaan, kuten esimerkiksi Irlannissa ja Britanniassa on käynyt.

– Tästä olemme kovin huolissamme. Ihan muutamassa viikossa näyttää siltä, että brittimuunnoksesta on tulossa valtavirus myös Uudellamaalla.

Mäkijärven mukaan tällä hetkellä Uudenmaan virusmuunnoksista 96 prosenttia on brittivarianttia. Lisäksi on tavattu muutama Etelä-Afrikan variantti.

– On tavattu myös yksi Brasilia-variantti, mutta en itse asiassa ole varma, onko se Uudeltamaalta vai jostain muualta päin Suomea, Mäkijärvi sanoi.

Tällä hetkellä brittivariantin tartuttavuus arvioidaan noin puolitoistakertaiseksi. Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan virusmuunnos myös aiheuttaa vakavia sairastumisia 30-40 prosenttia enemmän, mikä heijastuu myös sairaalakuolleisuuteen.

– Ei se (virusmuunnos) nyt kuitenkaan ohimennen kaupan käytävältä tartu, varsinkaan jos pidetään etäisyyttä ja käytetään maskeja ja noudatetaan yskimis- ja muuta hygieniaa, Mäkijärvi arvioi.

Hänen mukaansa Husin laboratoriolaitteisto kykenee tunnistamaan niin sanotun S-geeninegatiivisuuden, jollaisia suurin osa virusmuunnoksista, varsinkin brittivariantti, on.

– Pystymme siis seuraamaan lähes päivätasolla tämän tilanteen kehittymistä.

”Tartuntaketjuissa usein mukana baari tai ravintola”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä päätti torstaina, että toisen asteen opiskelijoita palautetaan lähiopetukseen. Mäkijärven mukaan Husin kanta oli varovaisempi.

– Terveydenhuollon näkökulmasta etäopetusta olisi voitu jatkaa. Hybridimallistahan siinä puhuttiin, ja näin pääkaupunkiseudun kunnat sitten päättivät tehdä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi torstaina suosittelevansa baarien sulkemista kokonaan. Mäkijärvi antaa ymmärtää, että Hus on samoilla linjoilla.

– Kun tarkastellaan viimeaikaisia tartuntaketjuja, varsikin niitä, joissa on variantti mukana, siellä on hyvin usein joku baari tai ravintola mainittuna. Eli Husilla on sellainen käsitys, että ravintoloilla ja baareilla on merkitystä tartuntojen leviämisessä. Joten myös toiminnan rajaamisella on merkitystä epidemian hillinnässä.

Ensi viikon hiihtolomaviikolla Mäkijärvi kehottaa varovaisuuteen.

– Laduille mahtuu, ja ulkona on turvallista, kun pidetään etäisyyttä ja tarvittaessa kasvomaskia. Sen sijaan hiihtolomaviikkoa ei kannata käyttää bilettämiseen. Silloin otetaan liian suuri riski näillä tartuntamäärillä ja muuntoviruksen esiintyvyydellä.

Jäljitys toimii hyvin

Altistuneiden jäljityksessä Husin alueella onnistutaan Mäkijärven mukaan yleensä hyvin. Tavoitteena on, että tartunnan saaneeseen ollaan yhteydessä ensimmäisen vuorokauden aikana ja aletaan rakentaa tartuntaketjua.

– Vantaalla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että siellä on ollut paljon tartuntoja, ja käsittääkseni tartunnan jäljitys on jonkin verran jäljessä. Samoin Helsingissä on paljon tartuntoja, mutta kuitenkin suurin piirtein vuorokauden aikana tartunnan saanut saa kontaktin, kuten Espoossakin. Muissa kunnissa on olut vähemmän tartunnan saaneita, ja niissä jäljitys toimii nopeammin.

Hanna Kauppinen

STT

