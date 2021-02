Eduskunnalle tulee todella kiire ravintolasulkemista koskevan lain kanssa, arvioi oikeusoppinut – hallituksen suunnitelmissa ovet säppiin reilun viikon kuluttua

Reilun viikon kuluttua maanantaina ravintoloiden on kaavailtu sulkeutuvan tilapäisesti suuressa osassa maata. Sulkemisesta päättää eduskunta, jolle hallituksen odotetaan tuovan asiaa koskevan esityksensä alkuviikosta.

– Eduskunnalla on tosi kiire säätää se laki, koska hallituksen esitystä ei ole vielä annettu. Kyllä tiukoille menee aikataulullisesti eduskunnan osalta, sanoo valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on Twitterissä sanonut, että lain käsittely vie minimissään neljä päivää.

– Se on aivan minimi. Näissä kysymyksissä on otettava huomioon, että eduskunnassa se pitää käsitellä tietysti asiallisesti, ja silloin myös tämäntyyppinen hanke menee eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, Viljanen sanoo.

Hallitus on kaavaillut kolmen viikon ravintolasulkua maanantaista 8.3. alkaen.

Ravintoloiden sulkemista ei voida toteuttaa tartuntalain tai valmiuslain nojalla.

Poikkeusolot kattavat myös pandemian

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa ravintoloiden sulkemisesta, että nyt otetaan käyttöön poikkeusolojen lainsäädäntöä perustuslain 23. pykälän mukaisesti.

– Oikeusministeriö katsoo, että perustuslain 23. pykälän mukaiseen menettelyyn on sisällytettävä se, että meillä on poikkeusolot käytössä, Marin sanoi tuolloin.

Perjantaina Marin sanoi Twitterissä, että valtioneuvosto toteaa poikkeusolot maanantaina.

Perustuslain pykälä 23 mahdollistaa Viljasen mukaan pitemmälle menevät poikkeukset perusoikeuksista tavallisella lailla kuin normaalioloissa on mahdollista.

– Poikkeusolot kattavat sotilaalliset poikkeusolot, mutta myös pandemian, Viljanen sanoo.

Poikkeusten pitää kuitenkin olla tilapäisiä ja välttämättömiä sekä kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Viljasen mukaan perustuslain 23. pykälä ei siten ole avoin valtakirja. Esimerkiksi keväällä 2020 perustuslakivaliokunta asetti ravintoloiden sulkemiselle kohtuullisen tiukkoja kriteerejä muun muassa keston suhteen.

– Pykälän 23 voimassaololle ei ole tarkkaa aikarajaa, mutta siinä on tilapäisyyden vaatimus.

https://twitter.com/AnuVehvilainen/with_replies?lang=fi

https://twitter.com/MarinSanna/with_replies?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: