Eka kännykkä on iso juttu – MLL:n mediakasvattaja antaa vinkkejä hankintaan

Kun lapsen koulunkäynnin aloitus lähestyy, monessa perheessä aletaan miettiä ensimmäisen oman puhelimen hankkimista lapselle.

– Aika monella ekaluokkalaisella on puhelin taskussa, kun hän aloittaa koulupolkunsa. Tuntuu, että puhelimen hankinta on vain aikaistunut, ja oma puhelin voi olla alle kouluikäisilläkin. Koulun alkaminen on niin iso taitekohta elämässä, että silloin se yleensä hankitaan, toteaa mediakasvatuksen suunnittelija Rauna Rahja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Perhe voi kokea kännykän hankkimiseen jopa painetta, koska kaikki muutkin tuntuvat tekevän niin. Pitääkö ekaluokkalaiselle siis hankkia kännykkä?

– Ei ole olemassa mitään suositusta siitä, minkä ikäiselle kännykkä pitäisi hankkia. Lapset ovat erilaisia, ja vanhempien pitää miettiä, mikä on heidän lapsellensa hyvä aika. Kannattaa myös keskustella muiden vanhempien kanssa: jos jossain perheessä lapsi on saanut puhelimen aikaisemmin, voi kysellä, miten sen käyttö on sujunut, Rahja neuvoo.

– Yleensä puhelimen hankinta lähtee tarpeesta. Yksi yleisimpiä syitä sen hankinnalle on, että lapsi alkaa liikkua itsenäisesti koulumatkat tai olla koulun jälkeen yksin kotona. Puhelin tuo molemminpuolista turvallisuuden tunnetta, kun vanhempi saa tarvittaessa lapsen kiinni ja lapsi voi soittaa vanhemmalle.

Uuden kouluvuoden alkuun on vielä puoli vuotta, mutta juuri siksi nyt on Rahjan mukaan hyvä hetki ryhtyä miettimään ekaluokkalaisen kännykän tarvetta.

– Hankintaa kannattaa miettiä jo nyt, sillä välissä on kesä, jolloin on hyvä aika harjoitella puhelimen käyttöä. Lapsi tarvitsee siihen paljon tukea ja opastusta.

Yksi keskeinen kysymys on, minkälainen puhelimen pitäisi olla. Rahjan mielestä ensimmäisen puhelimen ei välttämättä tarvitse olla älypuhelin.

– Ekaluokkalaiselle riittää usein, että hän voi soittaa ja lähettää viestejä. Ekaluokkalaisen elämänpiiri on vielä aika pieni, joten laitteen ei tarvitse välttämättä olla kovin monipuolinen. Toisaalta monet perheiden käyttämät viestisovellukset vaativat verkkoyhteyttä, hän toteaa.

Ennen puhelimen hankkimista vanhempien on hyvä keskustella lapsen kanssa siitä, miksi ja millaiseen käyttöön se hankitaan. Pohtia kannattaa myös, mitä toimintoja puhelimessa tarvitaan, pääseekö sillä nettiin ja miten pääsykoodeita, salasanoista ja yksityisyysasetuksista huolehditaan.

Kun puhelin on hankittu, kannattaa varata riittävästi lapsen ja vanhemman yhteistä aikaa käytön harjoitteluun. Ensin on opittava soittamaan, ja miten puhelu aloitetaan ja lopetetaan. Tärkeää on oppia myös soittamaan hätäpuhelu.

– Puhelimeen kannattaa tallentaa niiden ihmisten yhteystiedot, joihin lapsi voi pitää yhteyttä. Hänelle on hyvä myös kertoa, että vanhempaa ei välttämättä aina saa kiinni puhelimella. Lasta kannattaa ohjeistaa, kenelle hän silloin voi soittaa, Rahja opastaa.

Soittamisen lisäksi on opittava ainakin käyttämään tekstiviestejä tai viestisovelluksia.

– Kannattaa miettiä, onko lapsella joku luotettava tuttu, kuten kummi, isovanhempi tai isompi sisarus, jonka kanssa hän voisi harjoitella soittamista ja viestittämistä, Rahja vinkkaa.

Puhelimessa tarvitaan myös kohteliaita käytöstapoja.

– On hyvä käydä yhdessä läpi, millaisissa tilanteissa puhelinta voi käyttää ja millaisissa ei, ja millaiset viestit ja tekemiset puhelimella tuntuvat kivoilta ja reiluilta, Rahja luettelee.

Tärkeää on myös opettaa lapselle, että koulumatkalla puhelinta ei kannata katsella. Pieni koululainen tarvitse kaiken huomionsa liikenteen seuraamiseen.

Jos lapsi pääsee puhelimellaan nettiin, myös netinkäyttöä on harjoiteltava yhdessä.

– Lapsen kanssa on hyvä sopia millaisilla nettisivuilla, peleissä tai sovelluksissa voi liikkua, ja miten hakea turvallisesti tietoa, Rahja sanoo.

Erilaisten sovellusten suhteen Rahja lähtisi ekaluokkalaisen kanssa liikkeelle pikku hiljaa.

– Seuraisin, millaisia sovelluksia lapsi on kiinnostunut käyttämään, ja niihin tutustuttaisiin yhdessä vähitellen.

Kun lapsi alkaa käyttää some-kanavia, hänen kanssaan on turvallisen käytön lisäksi hyvä käydä läpi, millaisia asioita ja kuvia hän voi jakaa itsestään tai muista.

– Lasta on myös muistutettava, että jos hän näkee netissä tai viestiketjuissa pelottavaa tai hämmentävää sisältöä tai kiusaamista, siitä on aina hyvä kertoa aikuiselle, Rahja korostaa.

Puhelimen käyttöajasta keskustellaan monissa perheissä. Rahja pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että lapsen arki pysyy monipuolisena.

– Lapsen arjessa pitää olla riittävästi aikaa unelle, koululle, liikkumiselle ja leikille. Lisäksi kiinnittäisin huomiota siihen, mitä lapsi puhelimella tekee: luoko hän itse jotain tai pitää yhteyttä kavereihin, vai meneekö aika vain selailuun.

– Parhaiten lapsen puhelimen käytöstä pysyy kärryillä juttelemallla siitä arjessa säännöllisesti ja kiinnostuen, hän kiteyttää.

Koulupäivän aikana puhelin pysyy repussa

Rehtorit: Puhelimen hankkiminen lapselle on jokaisen perheen oma päätös.

Salon Alhaisten koulussa on vajaat 50 ekaluokkalaista, ja heistä lähes jokaisella on kännykkä, kertoo rehtori Tuomas Tättilä.

– 99 prosentilla on kännykkä. Joillakin eka- ja tokaluokkalaisilla on perinteinen näppäinpuhelin, mutta valtaosalla on älypuhelin, Tättilä kertoo.

Samaa sanoo Inkereen koulun rehtori Ari-Matti Mäkelä: Suurimmalla osalla ekaluokkalaisista on kännykkä. Mäkelä itse opettaa kolmatta luokkaa, ja kolmasluokkalaisilla puhelin on jo jokaisella. Rehtorien tuntuma on, että monessa perheessä puhelin hankitaan lapsen aloittaessa koulunkäynnin.

– Puhelin hankitaan, koska sen koetaan helpottavan arkista yhteydenpitoa, Mäkelä toteaa.

– Koulunkäyntiin ekaluokkalainen ei tarvitse puhelinta, eikä välttämättä isompikaan oppilas. Mutta ymmärrän hyvin, että älypuhelin hankitaan, koska siihen on saatavissa esimerkiksi seuranta-applikaatioita, jolla pystyy seuraamaan lapsen liikkumista. Siitä on hyötyä, kun lapsi kulkee yksin koulumatkat, Tättilä kuvailee.

– Oppilailla on käytettävissä kännykällä myös Wilma, josta he pystyvät seuraamaan esimerkiksi lukujärjestystään, hän mainitsee.

Koulunkäyntiin lapsi ei tosiaan tarvitse omaa puhelinta, sillä koulu tarjoaa digitaaliset laitteet, kun niitä joissakin tehtävissä tarvitaan. Koulusta tarjotaan tarvittaessa myös mahdollisuus soittaa.

Mutta voidaanko lasta kiusata, jos hänellä ei ole puhelinta? Rehtorit myöntävät, että se on mahdollista, mutta he eivät pidä sitä todennäköisenä.

– Se ei ole sen suurempi syy kiusata kuin mikään muukaan, Mäkelä sanoo.

– Koska nykyään lähes kaikilla on puhelin, en usko, että se on enää niin suuressa roolissa. Vielä viisi vuotta sitten tilanne oli erilainen. Ainakin puhelinmallien vertailu on jäänyt pois, Tättilä toteaa.

Sekä Alhaisten että Inkereen koulussa on sääntönä, että koululaisten omat puhelimet eivät näy eivätkä kuulu koulupäivän aikana. Niiden on siis pysyttävä äänettöminä repuissa tai takintaskuissa, eikä niitä saa ottaa sieltä välitunnillakaan.

– Kännykkää voi käyttää koulussa vain tietyissä tilanteissa ja tehtävissä, jos opettaja on antanut siihen erillisen luvan, Mäkelä kertoo.

Vaikka kännykkä on repussa, se ei alaluokkalaisilla siellä vielä paljon polttele.

– Yläkouluikäisillä on erilaiset säännöt ja saattaa olla haasteita. Alakouluikäiset hyväksyvät hyvin, että puhelin pysyy repussa, Tättilä sanoo.

Milloin oma kännykkä sitten koulun näkökulmasta pitäisi hankkia? Ari-Matti Mäkelä ja Tuomas Tättilä sanovat, että se on perheiden oma päätös.

– Kännykkä kannattaa hankkia silloin, jos perhe kokee, että siitä on hyötyä perheen sisäiselle yhteydenpidolle, Tättilä kiteyttää.

Mäkelä toteaa, että kännykän hankkimiselle ei voi sanoa ikärajaa. Se on jokaisessa perheessä tapauskohtaista.

– Kännykkä on kuin tuli: se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kännykkä voidaan hankkia siinä vaiheessa, kun perheessä katsotaan, että lapsen kanssa pystytään luomaan pelisäännöt kännykän käytöstä ja pitämään niistä kiinni. Ja senkin jälkeen korostan, että vanhempien vastuulla on seurata jatkuvasti, miten ja kuinka paljon lapsi kännykkää käyttää, hän muistuttaa.

Oma puhelin tuo iloa, turvaa ja huolta

Alhaisten koulun ekaluokkalaiset Valeria Tähtinen, Elsi Uoti ja Joona Suominen ovat saaneet ensimmäisen kännykkänsä koulunkäyntinsä alkaessa. Kaikilla heillä on älypuhelin, ja he käyttävät sitä monenlaisiin tarkoituksiin.

– Katson siitä kavereiden viestejä, ja jos mulla on hätä, soitan äidille tai isälle. Otan myös paljon kuvia ja videoita, Valeria kertoo.

– Joskus katson sillä ohjelmia, ja joskus soitan muuten vaan mummille. Katson myös viestejä, otan kuvia ja pelaan pikkasen pelejä, Elsi kuvailee.

– Mä katson videoita, pelaan ja katson viestejä, Joona summaa.

Koulupäivän aikana puhelimet täytyy pitää repussa, ja se sopii Valerialle, Elsille ja Joonalle hyvin. Puhelimen käytöstä on sovittu myös vanhempien kanssa erilaisia sääntöjä. Elsillä esimerkiksi on käytössä tietty aika, jonka puhelinta saa päivässä käyttää. Joonalla on pelipäivä.

– Pelipäivä on tiistai. Silloin saa pelata niin paljon kuin haluaa, hän kertoo.

Elsillä ensimmäinen puhelin on mennyt rikki, ja hänellä on käytössä nyt toinen. Hän on huomannut, että puhelin tuo mukanaan myös huolta.

– Mä pelkään, että puhelin menee rikki, hän toteaa.

Kun on yksin, puhelin on turva. Kellään kolmikosta ei vielä ole sattunut kohdalle todellista hätätilannetta, jossa vanhempiin olisi pitänyt saada pikaisesti yhteys. Joonalle tosin sattui kerran tapaus, joka näytti ensin pahemmalta kuin olikaan. Hän ehti jo toimia ja tarttua puhelimeen.

– Olin yksin kotona ja näin ikkunassa ihan kuin jonkun naaman. Mutta ei se ollutkaan. Ikkuna olikin huurteessa. Lähdin kuitenkin kaverin luokse.