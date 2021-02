Lauri Vuorisella oli mahdollisesti elämänsä tilaisuus selviytyä aikuisten arvokisoissa semifinaaliin eli kahdentoista parhaan joukkoon. Hän hiihti Oberstdorfin MM-ladulla helpoimmassa puolivälierässä, ja lisäksi Italian Francesco de Fabiani meni nurin.

Perniössä hiihto-oppinsa saanut Vuorinen tuli loppusuoralle ykkösenä, mutta Venäjän Gleb Retivih ja Ranskan Richard Jouve menivät tasatyönnöllä ohi.

– Taktiikkana oli tulla loppusuoralle mahdollisimman hyvällä sijalla, joten sikäli meni ihan suunnitelmien mukaan, totesi Vuorisen henkilökohtainen ja naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Oksanen Salon Seudun Sanomille puhelimitse Oberstdorfista.

– Lauri sanoi itsekin, että tasuri (tasatyöntö) ei tuntunut parhaalta mahdolliselta kisassa eikä viimeistelyharjoituksessa, Oksanen lisäsi.

Siten jokainen suomalaismies karsiutui välierästä oman puolivälieränsä kolmannella sijalla, jolloin lopputuloksetkin menivät lähelle toisiaan (Joni Mäki 13:s, Vuorinen 15:s, Ristomatti Hakola 16:s).

– En saanut siihen paikkaan tarpeeksi hyviä potkuja enkä tarpeeksi hyvää vauhtia loppuun. Ei jäänyt mitään jossiteltavaa, Vuorinen kertoi STT:lle.

Positiivisen kautta ajateltuna sijoitus oli Vuoriselle selvästi arvokisauran paras kolmannessa startissa. ”Elämänsä tilaisuus” viittaa kuitenkin siihen, että vastustajista vain Retivih on maailman kärkipäätä. Jouve on selvästi parempi vapaalla hiihtotavalla.

Lisäksi 26-vuotiaalla Vuorisella ei lopulta ole edessään enää kovin montaa henkilökohtaista sprintin arvokisaa. Puhumattakaan siitä, että tilaisuus hänen leipälajissaan eli perinteisellä koittaa seuraavaksi kahden ja sen jälkeen oletettavasti vasta viiden vuoden kuluttua.

Mikäli ensi vuoden olympialaiset pystytään pitämään, on hiihtotapa vapaa. Seuraavissa olympialaisissa Vuorinen on jo 31-vuotias. Kaikki torstaina MM-kisojen erävaiheeseen eli 30 parhaan joukkoon hiihtäneet ovat alle 31-vuotiaita.

Tuloskehitys on mennyt Vuorisella vähitellen eteenpäin, mutta se on tapahtunut varsin hitaasti. Maailman kärkeen on tässä vaiheessa varsin turhaa peilata – niin kaukana 24-vuotiaat norjalaiset Johannes Hösflot Kläbo ja Erik Valnes menevät.

Realistisempaa on miettiä nousua maailmancupin ja arvokisojen finaalitasolle, joka on jäänyt vielä kokematta kokonaan.

– Tosiasia on se, että Suomessa ei tule kovin montaa hyvätasoista sprinttikilpailua kauden aikana. Näitä kansainvälisiä erävaiheita oppii vain olemalla niissä mukana, Oksanen huomauttaa.

– Toisaalta kun katsoo Kläboa ja Valnesia, heille on melkeinpä samantekevää, minkälaisella taktiikalla hiihdetään. He pärjäävät joka tapauksessa. Eli ei tämä pelkästään taktisista jutuista ole tietenkään kiinni, hän lisää.

Harjoittelussa painotetaan jossain määrin aina kyseisen kauden arvokisoja ja sitä, millä hiihtotavalla henkilökohtainen sprintti urheillaan.

– Kuukaudessa muutama harjoitus menee sen mukaan, mikä hiihtotapa arvokisoissa on, Oksanen selvittää.

Entä pariviesti?

Lauri Vuorista on päätoimisena hiihtäjänä työskentelemisessä auttanut opetus- ja kulttuuriministeriön veroton urheilija-apuraha. Sitä hän on saanut kolmena edellisvuonna 10 000 euroa.

Sanavalmis median suosikki Ristomatti Hakola, 29, ylsi maailmancupin sprinteissä kuuden parhaan joukkoon kuusi kertaa marraskuun 2017 ja marraskuun 2018 välisenä aikana. Sen jälkeen tuo taso on useampana vuonna jäänyt haaveeksi 20 000 euron apurahasta jo pitkään nauttineella urheilijalla.

Kolmisen viikkoa Vuorista nuorempi Joni Mäki on ollut maailmancupin osakilpailussa parhaimmillaan yhdeksäs.

Vuorisen tulokset eivät etenkään perinteisellä tällä hetkellä kalpene näille tiedotusvälineissä enemmän esillä oleville urheilijoille. Arvokisapaikassa Vuorinen on näillä näkymin vahvasti kiinni jatkossakin, vaikka 19-vuotias Niilo Moilanen tekikin nuorten maailmanmestaruudellaan valonpilkahduksen suomalaisen sprintin pimeyteen.

Arvokisaedustusten osalta keskeinen on myös parisprintin rooli. Hakola ja Mäki on ennakkopuheissa naulattu sunnuntaiseksi Oberstdorfin vapaan hiihtotavan kaksikoksi. Vuorinen totesi torstaina, että parisprintti luonnollisestikin kiinnostaa häntä.

Tässä kilpailumuodossa hänellä voisi jatkossa olla tilaisuus Suomen edustamisiin. Perinteisellä toista osuutta on tunnetusti vienyt kolmisen vuotta Vuorista vanhempi Iivo Niskanen.

– Näkisin, että Laurilla on ihan hyvät ominaisuudet pariviestiin. Onhan hän tehnyt tälläkin kaudella siinä hyviä hiihtoja esimerkiksi Pyhäjärven SM-kisoissa, valmentaja Ville Oksanen muistuttaa.