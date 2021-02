Kuluttajien luottamus on pysynyt korkealla tasolla ja tulevaisuutta pidetään valoisana – asunnon ostaminen kiinnostaa useampia kuin koskaan mittaushistorian aikana

Suomalaisilla oli helmikuussa suunnitelmia asunnon ostamisesta enemmän kuin kertaakaan sitten vuonna 1998 alkaneen mittaushistorian, kertoo Tilastokeskus. Myös oman kodin peruskorjaaminen seuraavan vuoden aikana oli monella suunnitelmissa.

Havainto on linjassa sen kanssa, että kuluttajien luottamusindikaattori pysyi helmikuussa yhtä korkealla kuin tammikuussakin. Indikaattorin lukema oli -0,8, kun tammikuussa se oli -0,9 ja joulukuussa -4,6. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1,8.

Kuluttajien arvio oman talouden nykytilasta heikkeni niin tammikuuhun kuin viime vuoden helmikuuhun verrattuna, mutta odotus omasta taloustilanteesta vuoden päästä oli hyvin valoisa. Myös aikeita käyttää rahaa kestotavaroihin oli paljon.

Odotukset Suomen talouskehityksestä pysyivät samalla tasolla kuin ne ovat pitkällä aikavälillä keskimäärin olleet. Muutosta ei ollut myöskään odotuksissa Suomen yleisen työttömyystilanteen osalta, vaan ne pysyivät ennallaan eli melko pessimistisinä.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist huomauttaa, että indikaattorin pohjana oleva kysely on toteutettu helmikuun alkupuolella, jolloin epidemiatilanne ei ollut heikentynyt yhtä paljon kuin nyt eikä koronaviruksen nopeasti leviävä brittimuunnos ollut saanut samanlaista jalansijaa.

– Todennäköisesti seuraavien kuukausien luottamusmittauksissa nähdäänkin jonkinlainen notkahdus. Pohjimmiltaan kotitalouksien optimismi heijastelee kuitenkin hyvin perusteltua käsitystä siitä, että rokotteet viitoittavat tien ulos koronakriisistä pidemmällä aikavälillä, Appelqvist kirjoittaa kommentissaan.

Asuntokauppa ei heijastu rakennusalan luottamukseen

Suomalaisyritysten luottamus laski hieman helmikuussa edelliskuuhun nähden, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori. Varsinkin rakennusyritysten osalta luottamus on vähissä: indikaattorin saldoluku laski 4 pistettä -23 pisteeseen, kun pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Luottamus laski teollisuusyrityksissä 3 pistettä -3 pisteeseen, mutta se on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Palvelualoilla luottamus ei laskenut, mutta on -4 pisteessä yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa eli +12 pistettä alempana.

Vähittäiskaupassa luottamus laski kaksi pistettä -1 pisteeseen, mikä on myös pitkän aikavälin keskiarvo.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kertoo, että helmikuun takapakki oli odotettavissa koronakriisin vuoksi.

– Tulevat viikot ovat varmasti vaikeita koronan kiihtymisen takia, mutta sitä tärkeämpää on pyrkiä katsomaan pidemmälle yli kriisin. Rokotustahdissa onnistuminen on parasta lääkettä myös talouteen, Pakarinen sanoo tiedotteessa.

Pakarinen muistuttaa, että erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria. Palautuminen voi olla nopeaa, kun kevät etenee ja tauti toivottavasti helpottaa.

– Rakentamisessa luottamus jatkoi rapautumistaan, vaikka asuntokauppa käy ennätystahtia. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa otettiin muutama taka-askel, mutta onneksi palvelualoilla luottamus piti pintansa edelliskuun tasolla, hän sanoo.

Tapio Pellinen

STT

