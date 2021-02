EU:n ja Venäjän valmiiksi huonoihin suhteisiin ei tutkijan mukaan ole näkyvissä käännettä

Euroopan unionin ulkosuhteista vastaavan Josep Borrellin vierailusta Moskovaan jäi kitkerä jälkimaku, mutta EU:n ja Venäjän suhteisiin se tuskin tuo suurta muutosta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sinikukka Saari toteaa, että näkyvissä ei ole mitään merkittäviä siirtymiä suuntaan tai toiseen. EU:n ja Venäjän suhteet olivat jo valmiiksi huonot, eivätkä odotukset Borrellin vierailun ympärillä olleet kovin korkealla.

Borrell tapasi perjantaina Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin, jonka kanssa hän keskusteli suhteiden nykytilasta. Tuloksia ei syntynyt, ja Borrell purki tuntojaan sunnuntai-iltana julkaisemassaan blogikirjoituksessa. Hänen mukaansa Venäjä torjuu rakentavan vuoropuhelun, ja EU:n on siksi vedettävä asiasta johtopäätökset.

Vierailun aikana Venäjä ilmoitti karkottavansa kolmen EU-maan, Saksan, Puolan ja Ruotsin, diplomaatteja. Nämä olivat Venäjän mukaan osallistuneet vangittua oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyia tukeviin mielenosoituksiin. Borrell tuomitsi karkotukset perusteettomina.

Borrellin matkaa on kritisoitu, mutta Saari arvioi, että pelot EU:n ykkösdiplomaatin mahdollisesta naiivista suhtautumisesta Venäjään jäivät toteutumatta. Saari muistuttaa, että Borrell tunnetaan erittäin suorapuheisena diplomaattina.

Oletettavissa on, että Borrell vei EU:n viestiä eteenpäin. Blogissaan Borrell totesi, että keskustelu Lavrovin kanssa oli ajoittain hyvin kireää.

Borrellin tiedottaja Peter Stano puolestaan kommentoi tänään, ettei korkea edustaja kadu vierailua.

– Tietenkään hän ei kadu matkaa Moskovaan. Hän on diplomaatti, ja diplomatia on tapaamisia. Silloinkin, kun ne eivät ole miellyttäviä tai kumppanit ovat vaikeita, Stano sanoi.

Keskusteluyhteys auki

EU:n ja Venäjän välit ovat olleet jäiset vuodesta 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan. Saari kuvailee, että suhteissa on ollut erilaisia vaiheita, ja EU:n jäsenmailla on eriäviä kantoja siihen, millä tapaa Venäjää tulisi lähestyä.

EU sopi vuonna 2016 viidestä periaatteesta, joilla suhteita hoidetaan, mutta jäsenmaiden tulkinnat periaatteista ovat hieman vaihdelleet.

– EU:lla ei ole juurikaan ollut yhteyksiä Venäjän kanssa, vaan kaiken tämän seurauksena se on ollut enemmänkin niin, että jäsenmaat ovat pitäneet omia yhteyksiään Venäjään, Saari kertoo.

– Mitä pidemmälle aika kuluu, niin sitä ongelmallisemmaksi tämä asetelma muuttuu.

Borrellin matka oli ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun EU tekee vastaavan tason vierailun Venäjälle. Borrellin edeltäjä Federica Mogherini vieraili Moskovassa vuonna 2017.

Saari arvioi, että EU:lla on nyt halua kehittää omaa korkean tason keskusteluyhteyttä Venäjän suuntaan, jotta tietyissä kansainvälisissä kysymyksissä päästäisiin eteenpäin.

– Iran on esimerkiksi sellainen kysymys, jossa EU ajattelee, että neuvotteluyhteys Venäjän kanssa olisi tarpeellinen, Saari sanoo.

Suomelle on ollut tärkeää pitää keskusteluyhteyksiä auki naapurimaahan kaikilla tasoilla. Presidentti Sauli Niinistö kiinnitti viime viikolla valtiopäivien avajaispuheessaan huomiota siihen, että kansainvälisessä politiikassa tarvitaan keskusteluyhteyttä erimielisten osapuolten välillä.

– Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa. On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa, Niinistö sanoi.

Ei varjoa Haaviston vierailun päällä

Oppositiopoliitikko Navalnyin kohtelu ja vangitseminen ovat huonontaneet EU:n ja Venäjän suhteita entisestään.

Borrellin mukaan EU:n jäsenmaiden on päätettävä seuraavista askelista Venäjän suhteen ja niihin askeliin voi sisältyä pakotteita. EU perusti viime vuonna uuden pakotemenettelyn, jonka nojalla voidaan langettaa pakotteita ihmisoikeusloukkauksista.

Sinikukka Saari muistuttaa, että EU on jo asettanut useita Venäjän-vastaisia pakotteita, ja Navalnyin elokuisen myrkytyksen jälkeen EU langetti pakotteita venäläisille toimijoille kemiallisten aseiden käytöstä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vierailee ensi viikolla Pietarissa ja tapaa silloin ulkoministeri Lavrovin. Suomen ulkoministeriön mukaan keskustelunaiheina ovat muun muassa Navalnyin tilanne sekä Venäjän ja EU:n suhde.

Saari arvioi, että mahdollinen uusien pakotteiden uhka tai Borrellin vierailun jälkipuinti ei heitä varjoa Haaviston vierailun päälle.

Varsinainen keskustelu EU:n Venäjä-suhteesta ja mahdollisista uusista pakotteista jatkuu ulkoministerien kokouksessa parin viikon kuluttua. EU-maiden johtajat puivat asiaa huippukokouksessaan maaliskuussa.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92722/my-visit-moscow-and-future-eu-russia-relations_en

Heta Hassinen

STT

Kuvat: