Haavisto kertoi korostaneensa Lavroville, että Suomi on mukana päättämässä EU:n kannoista

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo yrittäneensä tehdä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville selväksi sen, että Suomi on mukana päättämässä EU:n kannoista ja Suomi on täysiveroisena jäsenenä päättämässä, millaiseksi EU-Venäjä-politiikka muodostuu.

– EU olemme me, tämä oli viestini omissa puheenvuoroissani Lavrovin suuntaan, Haavisto sanoi maanantaina omassa tiedotustilaisuudessaan.

Lavrov ja Haavisto tapasivat Pietarissa maanantaina, ja ennen Haaviston omaa pressiä ulkoministerit olivat pitäneet yhteisen tiedotustilaisuuden. Lavrov korosti tiedotustilaisuudessa Venäjän ja Suomen kahdenvälistä suhdetta, ei niinkään EU:n ja Venäjän suhdetta.

Haaviston mukaan on vielä liian aikaista ottaa kantaa siihen, millainen vaikutus hänen ja Lavrovin tapaamisella on EU:n ja Venäjän väleihin.

Hän kuitenkin arvioi, että hänen ja kahden muun Euroopan unionin edustajan tapaamiset Venäjällä rikastavat EU:n keskustelua ja tuovat uunituoreita näkemyksiä ja ajatuksia.

– Mutta varmasti nämä viimeiset käynnit Venäjällä ovat olleet hyödyllisiä ja voisi sanoa näin, että niillekin jäsenille, jotka olivat epäluuloisia, kannattaako Borrellin vierailun jälkeen Venäjällä käydä, niin tämä päivä on ollut informaation kannalta olennainen ja keskustelut ovat olleet hyviä.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell vieraili Moskovassa helmikuun alussa. Vierailua on pidetty epäonnistuneena, ja tapaamisen jälkeen parlamentissa on esitetty vaatimuksia jopa Borrellin erosta.

”Kaikkia kiinnostaa, koska raja aukeaa”

Ulkoministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Haavisto muistutti Venäjän ja EU:n välien hyödyllisyydestä. Haavisto sanoi, että Venäjä kärsisi, jos viisumihakemukset pitäisi jättää jokaiseen maahan erikseen sen sijaan, että venäläiset voivat hakea Schengen-viisumia.

Haavisto sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan, että Schengen-viisumi ”tuli vain mieleen”, kun hän mietti, mitä haittoja voisi olla, jos Venäjällä ei olisi EU:n kanssa yhteistyötä lainkaan.

– En ollut sitä sen syvemmälle miettinyt, Haavisto sanoi.

Hän tapasi Pietarissa Lavrovin lisäksi myös paikallisen tason edustajia. Ulkoministerin mukaan Suomen ja Venäjän rajakysymykset nousivat kaikissa tapaamisissa esille.

– Kaikkia kiinnostaa, koska raja aukeaa, Haavisto sanoi.

Haavisto sanoi, että Pietarissa puuhataan jo jalkapallon EM-kisoja ja odotetaan suomalaisia kisaturisteja. Haavisto sanoi, että Suomella ei ole kuitenkaan tarkkoja vastauksia rajojen aukeamisesta, sillä Suomessakin eletään vielä vahvaa korona-aaltoa ja kesätapahtumien kohtalo on vielä epävarma.

Hän lisäsi, ettei rajojen kiinni pitäminen ole Venäjään kohdistuvaa, vaan Suomi on laittanut myös muita rajoja kiinni.

– Uskon, että saamme sillä hyvin ymmärrystä, että puhe on terveysturvallisuudesta.

Pietarissa nousi esille myös rokotustodistukset ja se, millaisilla dokumenteilla Suomeen mahdollisesti voisi tulevaisuudessa päästä.

Haavisto arvioi, että jos Venäjän Sputnik-koronarokote saa Euroopan lääkeviraston hyväksynnän, rokotteen asema tulee EU:ssa virallisemmaksi.

Viivi Salminen

STT

