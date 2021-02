Hallituksen sulkutoimet saavat ymmärrystä oppositiosta – ”On parempi, että pyritään etunojaisesti melko jyrkillä toimenpiteillä katkaisemaan huolestuttava kehitys”

Hallituksen tänään ilmoittamat sulkutoimet saavat tukea myös oppositiosta. Hallitus kokosi Säätytalolle eduskuntapuolueiden ja -ryhmien johdon koolle kuulemaan yksityiskohtaisemmin hallituksen maaliskuulle kaavailemista sulkutoimista.

Säätytalolta poistunut perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että uutta toimenpidepatteria lähestytään rakentavassa hengessä, sillä tavoitteet ovat kaikilla yhteiset.

– On varmaankin parempi, että pyritään hieman etunojaisesti melko jyrkillä toimenpiteillä katkaisemaan tämä kehitys, joka on tällä hetkellä hyvin huolestuttava Suomessa.

Halla-aho myös huomautti, että tänään julkisuuteen tuodut sulkutoimet ovat alueellisesti ja muilta yksityiskohdiltaan viime vuoden sulkutoimia paremmin kohdistettuja.

Hallitus aikoo tuoda ensi viikolla eduskuntaan esityksen, jonka nojalla ravintolat suljetaan poikkeusoloissa kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen lukuun ottamatta alueita, jotka ovat tautitilanteessa perustasolla. Samalla yläkoulut ja toinen aste siirtyvät etäopetukseen kolmen viikon ajaksi leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, ja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää.

Myös muut oppositiopuolueiden johtajat luonnehtivat hallituksen ilmoittamia sulkutoimia oikeasuuntaisiksi.

– Uskoisin, että jos menemme hyvinkin tiukkaan sulkuun on tämän kolmen viikon aikana, niin se on todennäköisesti se, mikä auttaa eniten kontaktien vähentämiseen, kristillisdemokraattien Sari Essayah sanoi.

Marin: Poikkeusolot määrä julistaa alkuviikosta

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitteli oppositiojohtajien sitoutumista kokouksen jälkeen.

– Tukea saatiin sille, että tällainen kokonaisuus voidaan tuoda, ja että sitä voitaisiin ripeästi lähteä käsittelemään. Siitä olen kiitollinen, Marin sanoi.

Marinin mukaan poikkeusolot todetaan todennäköisesti ensi viikon alussa. Samaan aikaan on määrä antaa lakiesitys esitetyistä toimenpiteistä eduskunnalle.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) huomautti Twitterissä, että ravintoloiden sulkemista koskevan lakiesityksen käsittely vie eduskunnassa ripeimmilläänkin neljä päivää.

Kuntavaaleista näkemyseroja oppositiossa

Kuntavaalien järjestämiseen otettiin Säätytalon edustalla kantaa, vaikka itse kokouksessa aihetta ei puoluejohtajien mukaan sivuttu. Jo ennen Säätytalolle astumistaan Halla-aho sanoi, että perussuomalaiset ei tule suostumaan kuntavaalien siirtoon, mikäli ehdotus siirtämisestä on pöydällä.

Nyt-liikkeen Harry Harkimo puolestaan hämmästeli tilannetta päinvastaisesta näkökulmasta.

– Terveystilanne on sellainen, että vaalit pitäisi ehdottomasti siirtää, Harkimo sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo uskoi, että järeät sulkutoimet voisivat mahdollistaa kuntavaalien järjestämisen. Kristillisten Essayah puolestaan toisti viestinsä siitä, että kynnys on korkea vaalien siirtämiselle.

Jollei muutoksia tule, kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta.

Mika-Matti Taskinen, Sanna Nikula

STT

