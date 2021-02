Henkilöauto vajosi jäihin Salonjoen suistossa – Kyydissä olleet pelastautuivat ennen uppoamista

Henkilöauto upposi jäihin Halikonlahdella Salonjoen suistossa sunnuntaina. Auton kyydissä olleet kaksi ulkomaalaista henkilöä ehtivät pelastautua ennen kuin auto vajosi ohuen jääpeitteen läpi pohjaan.

– Jokisuistossa on aina virtausta, eikä jää muodostu kovienkaan pakkasten aikana välttämättä kovin vahvaksi. Nyt sellaisia paikkoja on runsaasti, koska lumipeite on estänyt teräsjään muodostumista, muistuttaa päivystävä palomestari Riku Koskinen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos ehti paikalle noin puoli tuntia uppoamisen jälkeen. Pelastushenkilökunta tavoitti autossa olleet henkilöt rantatöyräältä ja eristi uppoamiskohdan.

– Ylipäänsä suosittelisin välttelemään jokisuistoja, salmia ja muita virtauspaikkoja. Jos jäälle menee, pitää tuntea vesistöt. Nyt tuntuu, että moni eteläsuomalainen on unohtanut parin vuoden jäätauon jälkeen, miten jäillä oikein kuuluu liikkua. Naskalit ehdottomasti mukaan ja matkapuhelin muovitaskuun, Koskinen vinkkaa.

Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun kaksi ulkomaalaista upottaa kulkupelinsä Halikonlahdelle. Edellisen kerran vastaava sattui maaliskuussa 2009, kun kaksi japanilaismiestä upotti vuokra-autonaan toimineen Audi A4:n Vuohensaaren edustalle.

Tuolloin soppaa selvitettiin niin vakuutus- kuin vuokrayhtiön kanssa, mutta tällä kerralla kyse on omistajan ja viranomaisen välisestä asiasta.

– Auton nosto on omistajan vastuulla, ja oletettavasti nostamisen suunnittelu alkaa heti huomenna maanantaina, Koskinen sanoo.

Vaikka jää pettikin sunnuntaina auton alta, ei Koskinen silti suosittele välttämään jäillä liikkumista talvipäivien aikana.

– On paikkoja, joissa jäätä on reilusti 30 senttiä ja sitten on paikkoja, joissa ei ole kuin muutaman sentin jääpeite. Kunhan tietää, missä liikkuu, ei ole hätää, hän korostaa.