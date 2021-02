Ilkka Herola pääsee hiihtoon mielenkiintoisista asemista – ”uran ylivoimaisesti paras arvokisahyppy henkilökohtaisessa kilpailussa”, Herola arvioi hyppyään Oberstdorfin MM-kisoissa

Oberstdorfin MM-kisojen ensimmäisestä yhdistetyn kilpailusta on tulossa hiihto-osuudella mielenkiintoinen. Mäkiosuuden jälkeen ladulle on lähdössä kolme kiinnostavaa nippua, jotka voisivat parhaassa tapauksessa kasaantua isoksi voittotaisteluksi.

Yhdistetyn suomalaisässä Ilkka Herola pyrkii kamppailuun mukaan minuutin ja sekunnin takamatkalta ja sijalta 13.

– Tuli mäessä ohut sulaminen, mutta silti uran ylivoimaisesti paras arvokisahyppy henkilökohtaisessa kilpailussa, Herola arvioi hyppyään.

– Peli ei ole menetetty. Ero kärkeen on minuutti, joten ei auta synkistellä.

Japanin Ryota Yamamoto tuskin kestää kärkipaikalla pitkään 10 kilometrin hiihdossa. Mitaliehdokkaista Japanin Akito Watabe ja Norjan Jarl Magnus Riiber ajavat häntä takaa parinkymmenen sekunnin päässä.

Suosikit löytyvät seuraavasta ryhmästä, jossa taipaleelle starttaavat Itävallan Lukas Greiderer sekä saksalaiset Eric Frenzel ja Fabian Riessle 37-41 sekunnin päässä kärjestä.

– Frenzelillä ja Riesslellä näyttää nyt olevan Riiberiä paremmat mahdollisuudet, Herola arvioi tilannetta edellään.

Herola lähtee hiihtoon 20 sekuntia vauhdikkaan saksalaiskaksikon jälkeen. Ero ei ole mahdoton.

– Voin saada heidät kiinni siinä tapauksessa, jos he hölläävät ja alkavat pelata voittokamppailussa, Herola pohdiskeli.

Kahdeksan sekuntia Herolan jälkeen ladulle lähtee toinen saksalaiskaksikko Johannes Rydzek ja Vinzenz Geiger. Kärkinippu voi kasvaa melkoiseksi, jos Watabe, Riiber, Frenzel ja Riessle heittäytyvät taktikoimaan kilpailun kärjessä.

Myös Reponen onnistui mäessä

Perttu Reponen, Otto Niittykoski ja Wille Karhumaa lähtevät hiihtoon sijoilta 26, 34 ja 42.

Reponen oli kolmikosta tyytyväisin 97 metrin hyppyynsä.

– Voin olla tyytyväinen. Tuli yksi reissun parhaista ellei paras hyppy. Hyvin sain nyt itsestä irti, Reponen totesi.

Rannevaivasta kärsineen Eero Hirvosen korvannut Niittykoski ponnisti Oberstdorfin HS106-mäestä 90 metriin.

– Ihan OK. Parhaasta päästä hyppyjäni täällä, Niittykoski kertoi.

– Vähän oli vain kiire lentämään. Puuttui kummulla malttia.

Karhumaa teilasi 81 metrisen hyppynsä reippaasti.

– Huono. Katastrofi. Hyppy tuntui normaalilta, mutta meni päin persettä, Karhumaa tuomitsi.

Yhdistetyn 10 kilometrin hiihto alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Pasi Rein

STT

