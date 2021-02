Hoitajapula vakava uhka

Vanhustenhoitoon tarvitaan lähivuosina runsaasti lisää hoitajia. Vuonna 2023 astuu voimaan uusi hoitajamitoitus, jonka jälkeen vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa pitää olla vähintään 0,7 hoitajaa yhtä vanhusta kohden.

Hoitajamitoituksen lisäksi hoitajien tarvetta lisää vanhusten määrän nopea lisääntyminen.

Hoitajia tarvitaan lähivuosina lisää tuhansia. Arvioiden mukaan vuonna 2030 meillä pitäisi olla noin 30 000 hoitajaa nykyistä enemmän.

Uusien hoitajien tarve on valtava, sillä tällä hetkellä vanhustenhoidossa työskentelee noin 50 000 hoitajaa, kun mukaan lasketaan myös vanhuksille kotiin annettava hoiva.

Tilanne on vakava ja huolestuttava, sillä monella paikkakunnalla joudutaan kamppailemaan ongelmien kanssa jo tällä hetkellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi juuri laajan kyselyn, joka koski hoitajien rekrytointitilannetta Suomen eri kunnissa.

THL:n selvitys puhuu karua kieltään tilanteesta kentällä. Yli puolella Suomen kunnista on jo nyt ongelmia hoitoalan ammattilaisten palkkaamisessa. Erityisesti lähihoitajia on vaikea löytää avoinna oleviin tehtäviin.

Ongelmat koskevat myös Salon seutua. Ylen kyselyn vastauksissa kaikki seudun kaupungit eli Salo, Somero ja Paimio kertoivat ongelmista löytää hoitoalalle väkeä.

Somerolla ja Paimiossa on jatkuvia ongelmia sairaanhoitajien rekrytoinnissa. Lähihoitajien puolella tilanne on vähän parempi, mutta sielläkin ajoittaiset vaikeudet ovat tuttuja.

Salossa tilanne on hieman parempi, mutta myös siellä on koettu ajoittaisia vaikeuksia löytää avoimiin tehtäviin sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Hoitajapula koskee myös suuria kaupunkeja, sillä muun muassa Turulla on jatkuvia ongelmia niin sairaanhoitajien kuin lähihoitajien rekrytoinnissa.

Laadukkaan vanhustenhoidon turvaamiseen ei riitä pelkkä hoitajamitoituksen nosto, vaan hoitotyöhön pitää löytää myös käytännön tekijät.

Tähän asiaan tarvitaan nyt todellista sitoutumista ja paneutumista. Lisäkoulutus ja hoitotyön arvostuksen lisääminen ovat avainasemassa.