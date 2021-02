Suomen kisamenestys Oberstdorfissa on Ilkka Herolan yhdistetyn hopean myötä mitalein laskettuna jo nyt parempi kuin yksittäisten pronssien MM-hiihdoissa 2013, 2015 ja 2019. Senkin takia Herolasta on tullut erittäin laajalti haastateltu urheilija, kun muut menestysseurannat on pitänyt vetää nostalgiana Ylen kommentaattoreineen eli janneahosineen, kallepalandereineen ja samijauhojärvineen.

Mitalihehkutus sankarin eli Hero(la)n saavutuksesta on siksi poikkeuksellisen, joidenkin mielestä liiankin suuri. Toisaalta myös saavutuksen merkitys voi olla massiivinen: ensimmäinen aikuisten arvokisamitali koko Suomen mäkihypyssä ja yhdistetyssä 14 vuoteen saattaa pelastaa näitä lajeja orastaneelta kuolemalta.

Ilkka Veli Hermanni Herola on noteerattu viimeistään vuoden 2012 nuorten MM-mitalin jälkeen. Syy siihen on ollut pitkälti maan muun yhdistetyn lama tai vähintään taantuma. Siksi on jopa yllätys, että Herola on vasta 25-vuotias.

Kyseinen ikä merkitsee sitä, että hän on halutessaan menestyjäehdokas vielä vuoden 2026 olympialaisissa kolmekymppisenä. Lisäksi lajin kärkinimistä Eric Frenzel ja Akito Watabe ovat jo 32-vuotiaita ja Jörgen Graabak täyttää 30 huhtikuussa. Vastapainoksi löytyy toki myös parikymppistä Johannes Lamparteria ja perjantain pronssimitalistia Jens Lurås Oftebrota.

Toisaalta Herola ei ole nyt eikä todennäköisesti tule missään vaiheessa olemaan Jarl Magnus Riiberin tapaan takuuvarma menestyjä. Mäkihyppy on suomalaisella kehittynyt, mutta niiden ominaisuuksien hiominen lajin huippuhyppääjien tasolle on erittäin vaikeaa. Siksi suomalaisten pitää toivoa, että pienehköjen mäkien kilpailujen osuus pysyy yhdistetyssä yhtä merkittävänä kuin tällä hetkellä.

Herolan kaikki neljä tämän kauden palkintokorokesijaa on tullut kisoissa, jotka on aloitettu Hill Size -pisteeltään korkeintaan 110 metrin mäestä. Esimerkiksi Rukan suurimmassa mäessä (HS 142 metriä) hän ei ole koskaan päässyt sellaisille lukemille, jotka olisivat johtaneet lopputuloksissa kymmenettä sijaa paremmaksi.