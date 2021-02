Kiinan luotaimen määrä saapua Marsin kiertoradalle tänään – Arabiemiraattien luotain ehti perille eilen, Yhdysvaltain Mars-lento saapuu ensi viikolla. Kiina ja USA aikovat myös laskeutua punaisen planeetan pinnalle.

Kiinan lähettämän Tianwen-1-luotaimen on määrä saapua Marsia kiertävälle radalle tänään iltapäivällä Suomen aikaa. Kyseessä on toinen kaikkiaan kolmesta luotaimesta, jotka laukaistiin Maasta kohti Marsia viime kesänä.

Arabiemiraattien Toivo (al-Amal) -luotain saapui Marsin kiertoradalle eilen. Yhdysvaltain laukaiseman luotaimen on puolestaan määrä saapua punaisen planeetan luo ensi viikolla.

Toisin kuin Arabiemiraattien luotain, Kiinan ja Yhdysvaltain Mars-lentojen tavoitteena on myös laskeutua mönkijällä planeetan pinnalle.

Yhdysvaltain Perseverance-mönkijä aikoo laskeutua Marsiin jo ensi viikon torstaina. Uutuutena Yhdysvaltain lennolla on mukana myös pieni helikopteri, Ingenuity, jolla testataan ensi kertaa lentämistä Marsin ilmakehässä.

Kiinan luotain puolestaan jatkaa marsperän kartoitusta kiertoradalta käsin vielä muutaman kuukauden ajan ennen mönkijän laskeutumista toukokuussa.

Syynä melko samanaikaisiin lentoihin on se, että Maan ja Marsin välinen etäisyys on ollut viime aikoina lyhyimmillään pitkään aikaan. Tämä mahdollisti sen, että lento maapallolta Marsiin sujui vajaassa seitsemässä kuukaudessa, kun matkaan yleensä kuluu noin yhdeksän kuukautta.

Space.com

STT

