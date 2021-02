Kiinteistökauppa kiihtyi koronavuonna – kysyntä nosti mökkien ja omakotitalojen hintoja, mutta kaupungistuminen pysyi voimissaan

Kiinteistökauppojen määrä kasvoi viime vuonna lähes kymmenen prosenttia koronaepidemian keskellä, kertoo Maanmittauslaitos. Kaiken kaikkiaan viime vuonna tehtiin 70 500 kiinteistökauppaa.

– Tulosta voi pitää aikamoisena ihmeenä koronapandemian aiheuttaman poikkeusvuoden aikana, Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanoo tiedotteessa.

Erityisesti rantamökkien ja -tonttien kaupat yleistyivät, ja mökkien hinnat kääntyivät nousuun pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Rantamökkejä kaupattiin noin 40 prosenttia ja rakentamattomia rantatontteja noin 70 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Rantamökkejä kaupattiin noin 5 200 ja rakentamattomia tontteja noin 1 400. Mökkien keskihinta kaavoitetuilla alueilla puolestaan nousi kuuden prosentin verran 90 000 euroon.

– Koronapandemiasta huolimatta mökkikauppoja tehtiin erinomaisen paljon. Tosin mökkikauppojen määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan, Toppinen lisää.

Myös metsätilakauppojen määrä lisääntyi jonkin verran. Yli kahden hehtaarin metsätiloja myytiin runsaat 4 700. Kauppojen mediaanihinta koko maassa pysyi edellisvuoden tasolla noin 2 900 eurossa hehtaarilta.

Keskuskaupunki ja muu maakunta eri laduilla

Maanmittauslaitoksen tilastotiedoista selviää myös se, että maan mediaanihinnaltaan kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa. Viime vuoden kiinteistökauppojen mediaanihinta Espoossa oli lähes 540 000 euroa, missä oli 16 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna. Luku koskee kaavoitettuja alueita.

Toppisen mukaan kiinnostus omakotiasumiseen on kasvanut, mutta julkisuudessa spekuloitua maallemuuttoa se ei ole hänen mukaansa laukaissut.

– Kaupungistuminen on jatkunut voimakkaana edelleenkin, Toppinen sanoo STT:lle.

Koko maan mediaanihinnoissa omakotitalojen arvo nousi parisen prosenttia 177 000 euroon.

Mukana on kuitenkin selviä maakuntakohtaisia eroja. Mediaanihinnat nousivat esimerkiksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Lapissa ja Kainuussa. Kanta-Hämeessä hintataso sen sijaan pysyi ennallaan, kun taas Savon ja Karjalan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla se laski.

Toppinen tosin huomauttaa, että eroja on myös maakuntien sisällä.

– Esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopio menee omia latujaan ja muu maakunta omiaan.

Ilkka Hemmilä

STT

