Kirkosta eroamisten määrä väheni Salossa koronavuoden aikana.

Koko Suomessa evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi viime vuonna 48 125 ihmistä eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Sama suunta näkyi Salon seurakunnassa, jossa tapahtui viime vuonna 353 kirkosta eroamista, mikä on 17 prosenttia vähemmän kun vuonna 2019.

– En usko, että kirkosta eroamisen väheneminen liittyy kauheasti koronaan. Yleensä isot eroamismäärät liittyvät valtakunnallisiin ulostuloihin, joidenkin näkyvien ihmisten lausuntoihin, ja tällaisia tapauksia ei viime vuonna ollut, toteaa Salon seurakunnan kirkkoherra Timo Hukka.

Salossa kirkosta eroamisten määrässä näkyi joulukuussa yksi selvä piikki. Kun muina kuukausina eronneita oli 10–30, joulukuussa heitä oli 109.

– Koronatilanne on heikentänyt ihmisten taloutta, ja uskon tämän piikin liittyvän siihen. Loppuvuodesta erotaan aina enemmän, mutta nyt piikki oli harvinaisen iso, Hukka sanoo.

Kirkon jäsenmäärä on jatkanut laskuaan vuosi vuodelta. Salon seurakunnassa oli vuoden 2020 lopussa 38 238 jäsentä eli 657 jäsentä vähemmän kuin vuosi sitten. Neljässä vuodessa jäsenmäärä on pudonnut yli 3 000:lla.

– Suurin ongelma Salossa on, että ihmisiä kuolee niin paljon enemmän kuin syntyy. Se on isompi tekijä kuin kirkosta eroaminen ja kirkkoon liittyminen, Hukka sanoo.

Salossa kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 74 prosenttia kuntalaisista, kun vuosi sitten määrä oli 75 prosenttia. Valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna kirkkoon kuuluvien osuus on Salossa edelleen korkea: kaikista suomalaisista kirkkoon kuului vuoden 2020 lopussa 68 prosenttia.

Kirkkoon liittyneitä oli viime vuonna Salossa 153, mikä on Hukan mukaan tavallinen määrä.

– Jos eronneita on 350, liittyneitä on yleensä noin 150. Pääasiassa he ovat 30–40-vuotiaita, jossain vaiheessa kirkosta eronneita, jotka liittyvät taas takaisin.

Kastettuja oli Salossa viime vuonna vain 161, kun vuonna 2019 heitä oli 203. Kuolleita taas oli koronavuonna 531, ja vuonna 2019 määrä oli 542.

– Kastaminen vasta rippikoulun jälkeen on lisääntymässä. Vanhempien keskuudessa on taas paljon sellaista ajattelua, että lapset saavat itse päättää, haluavatko liittyä kirkkoon, Hukka kertoo.

Kaiken kaikkiaan viime vuosi oli Timo Hukan mukaan Salon seurakunnassa positiivinen. Taloudellisesti vuosi meni odotettua paremmin, sillä verotuloja tuli yli 300 000 euroa odotettua enemmän ja toimintakuluja säästyi 700–800 000 euroa, koska suurta osaa toiminnasta ei voitu järjestää. Tilikauden tulos tulee siis olemaan 400 000 euroa ylijäämäinen.

– Vuosi oli erittäin mielenkiintoinen. Jouduimme miettimään uusia toimintatapoja, mikä on ihan tervetullutta. Monia asioita oli muutenkin tapahtumassa, mutta korona vauhditti niitä, kuten esimerkiksi digiloikkaa, Hukka toteaa.

Seurakunnan täytyi kehittää uudenlaisia tapoja seurakuntalaisten tavoittamiseen. Lopputulos oli, että positiivista palautetta tuli enemmän kuin koskaan.

– En ole koskaan saanut seurakuntalaisilta niin paljon hyvää palautetta. Ihmiset olivat tyytyväisiä, että pyrimme olemaan aktiivisia heidän suuntaansa, Hukka sanoo.

– Ja kyllähän tekemämme striimaukset ja muut lähetykset saavuttivat moninkertaisesti katsojia verrattuna siihen, paljonko tilaisuuksiin olisi tullut väkeä paikan päälle. Tässä on opittu monenlaisia uusia asioita, joita on syytä jatkaa myös koronapandemian jälkeen.