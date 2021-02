Korona-ajan paras juttu

– Mitä lauluja tänään kuunnellaan, kyselen 91-vuotiaalta läheiseltä palvelutalossa. Käsistä ja jaloista on voima kadonnut ja silmänpohjan rappeuma on vienyt näön, joten elämänpiiri on kutistunut kovin pieneksi. Musiikista voi ja saa kuitenkin edelleen nauttia.

Ilo syttyy vanhuksen silmiin ja suu taittuu hymyyn.

– Sitä pappaa ja Lottaa, ne on niin hyviä, kuuluu viime kuukausien aikana tutuksi tullut vastaus.

Laulun jälkeen hymy valaisee edelleen kasvoja.

– On näitä lauluja ja juttuja mukava kuunnella.

Lotan ja papan koronalauluista on tullut korona-ajan superilmiö. Moni, myös minä, on valmis kutsumaan Jorma Saahkon ja hänen pojantyttärensä Lotta-Sofia Saahkon yhdessä laulamista korona-ajan parhaaksi jutuksi.

Viruksen tuomien vaikeuksien, murheiden ja huolien keskellä poikkeuksellinen aika on synnyttänyt myös jotakin hyvää.

Papan ja lapsenlapsen yhteinen tarina alkoi, kun korona ajoi näyttelijäksi Lontoossa opiskelleen Lotan takaisin Suomeen. Suomessa hän päätti asettua Valkeakoskelle papan luokse. Ympäri maailmaa asuneen Lotan sydämessä kodilta tuntui parhaiten lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu mummola, jossa pappa asuu nykyään yksin.

Pian kaksikosta syntyi ilmiö, joka kasvoi sosiaalisessa mediassa aina vain suuremmaksi ja suuremmaksi. Tällä hetkellä Lotan ja papan lauluvideoilla on Facebookissa yli 93 000 seuraajaa. Yksittäisille lauluvideoille 10 000 tykkääjää on arkipäivää.

Lotan ja papan laulut ovat vieneet ilon ja lohdutuksen sanomaa aikana, jolloin yksinäisyys on nostanut päätään koronan kourimassa maailmassa.

Pappa ja Lotta laulavat tuttuja lauluja, joihin varsinkin varttuneemmilla liittyy paljon omia muistoja. Se ei kuitenkaan selitä kaksikon suosiota. Vähintään yhtä tärkeää on se laulamisen ilo ja riemu, joka yhteisistä lauluhetkistä välittyy. Kaiken muun lisäksi pappa ja Lotta huokuvat sellaista isovanhemman ja lapsenlapsen välistä rakkautta, toisesta välittämistä ja keskinäistä huumoria, että se lämmittää myös katsojaa.

Papan ja Lotan tarina kertoo siitä, että kovastakin ajasta voi kummuta jotain hyvää ja korvaamatonta. Ilman koronaa Lotta olisi Lontoossa ja pappa asuisi yksin Valkeakoskella.

Toki nykyajan mielensä pahoittajat ovat löytäneet myös papan ja Lotan. Tammikuussa pappa kertoi Facebookissa ikävistä viesteistä, joissa on arvosteltu sitä ja tätä. Kun 85-vuotias pappa totesi videolla heidän haluavan vain ilahduttaa ikäihmisiä ja nuorempiakin, nousi kiukku myös niillä, jotka luulivat jo turtuneensa nykymaailmassa kukkivaan ilkeilyyn ja haluun laittaa kaikki matalaksi.

On käsittämätöntä, mikä valtava tarve ihmisillä on sosiaalisessa mediassa huutaa kovaan ääneen koko maailmalle, että tästä en tykkää ja tätä en halua katsoa. Kuten pappa neuvoi, jokainen voi heidän videoistaan päättää itse katsoako vai ei. Mutta eihän se sovi: ellen minä pidä, niin eivät muutkaan, aina oikeassa olevat meuhkaavat.

En ole moneen kuukauteen tehnyt palvelutaloon vierailua ilman pappaa ja Lottaa. Iskelmät, virret, lastenlaulut, kaikki on kuultu. Samalla muistellaan, mitä valssia tai foksia on itsekin tanssittu.

Sekin on jo päätetty, että kun papalta ja Lotalta ei tule enää uusia lauluvideoita, aletaan kerrata vanhoja. On ne niin hyviä.