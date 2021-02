Koronavuoden vesilasku yllätti, kotitalouksissa kulutus kasvoi

Loppuvuodesta tulleet tasauslaskut vedenkulutuksesta saivat Salon Veden puhelimen soimaan ahkeraan. Koronavuosi muutti vedenkulutusta kotona.

– Moni soitti ja hämmästeli, kun lasku oli aiempaa isompi, kertoo vesihuoltosihteeri Sari Sneck-Mäkitalo .

Salon Veden tilastojen mukaan asuinrakennusten yhteenlaskettu vedenkulutus kasvoi yli 72 000 kuutiometriä viime vuonna edeltävään vuoteen verrattuna. Asuinrakennusten kokonaiskulutus oli 1 758 467 kuutiometriä.

– Mitään hirmu suurta muutosta kulutuksissa ei ollut, vaikka useita hämmästeleviä soittoja asiakkailta tulikin tasauslaskuista, hän sanoo.

Ne, joiden vedenkulutus kasvoi, voivat varautua kuluvana vuonna aiempia vuosia suurempiin laskuihin, sillä laskutus perustuu edellisen vuoden lukemiin.

Kasvanutta vedenkulutusta selittää ainakin etätyö, jota on tehty kotona.

Muukin kotoilu on saattanut lisätä kulutusta yllättävästi, sillä ihmisten on sanottu panostaneen kotonaviihtymiseen, koska epidemian vuoksi matkustusta on rajoitettu.

Sneck-Mäkitalo muistuttaa, että jos kotipihalle on hankittu esimerkiksi palju, se lisää helposti vedenkulutusta.

Vedenkulutuksen muutos edeltävään vuoteen verrattuna näkyy sekä asuin- että vapaa-ajanrakennuksissa. Vapaa-ajanrakennusten yhteenlaskettu vedenkulutus kasvoi reilut 2 700 kuutiometriä. Kokonaiskulutus vapaa-ajanasunnoissa oli 24 135 kuutiometriä.

Myös vapaa-ajanasunnoilla on voitu tehdä etätöitä, joskin mökkien suosio on kasvanut muutenkin korona-aikana.

Vedenkulutuslukemat ovat muuttuneet vastaavasti myös työpaikoilla ja muissa rakennustyypeissä, mutta vastakkaiseen suuntaan kuin kodeissa. Esimerkiksi toimistorakennuksissa kulutus väheni viime vuonna yhteensä 593 kuutiometriä. Kokonaiskulutus oli 3 766 kuutiometriä.

Kulutus laski myös muun muassa opetusrakennuksissa hiukan yli 5 300 kuutiometriä. Kokonaiskulutus oli 24 565 kuutiometriä.

Kokoontumisrakennuksissa vedenkulutus laski lähes 8 700 kuutiometriä ja oli yhteensä 66 156 kuutiometriä.

Liikerakennusten vedenkulutus laski reilut 10 500 kuutiometriä (kokonaiskulutus 100 767).

Sneck-Mäkitalo sanoo, että suurin muutos on teollisuusrakennuksissa, joissa viime vuonna vettä kului vajaat 28 000 kuutiometriä vähemmän kuin edeltävänsä vuotena.

Tosin teollisuusrakennuksissa vedenkulutusmäärä on heilahdellut vuosittain ylös ja alas. Vuonna 2019 nähtiin lähes samansuuruinen hyppäys ylöspäin.

Vaikka yksityisten rakennusten kokonaiskulutus nousi, Salon Veden kaikkien asiakkaiden yhteenlaskettu kulutus painui miinukselle viime vuonna. Kulutus väheni yhteensä 8 548 kuutiometriä.

Salon Veden asiakkaista suurin vettä kuluttava ryhmä ovat kotitaloudet, sillä asuinrakennusten käyttämän vesimäärä oli reilusti yli 1,7 miljoonaa kuutiometriä ja kaikkien asiakkaiden yhteenlaskettu kulutusmäärä yli 2,4 miljoonaa kuutiometriä.