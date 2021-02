Kaupunki toivoo asukkaiden ryhdistäytyvän lumitöissä – yksi nyrkkisääntö kertoo, kenen vastuulla kinokset ovat

Salon kaupunki toivoo tontinomistajien poistavan lumikasat tontille johtavilta kulkuteiltä, parkkipaikoilta sekä myös jalkakäytävien viereltä, etenkin jalkakäytävien ja ajoväylien välistä. Kaupunki muistutti keskiviikkona kaikkia tontinomistajia siitä, että lumenpoisto kuuluu myös heidän velvollisuuksiin. Velvoite koskee sekä yksityisiä että yhtiömuotoisia tontinomistajia.

– Valleja ja kasoja on vähän siellä sun täällä keskusta-alueellakin. On kaventuneita ajokaistoja sekä isoja kasoja parkkialueilla ja jalkakäytävien varsilla, sanoo Salon kaupungin katumestari Markus Romppanen.

Romppanen myös kehuu, että aika hyvin on lumen poisvienti jo hoidettu monissa kiinteistöissä.

– Toki ymmärretään, että kun lunta on tullut paljon, sen auraus ja hiekoitukset työllistävät. Sama tilanne on kaupungillakin. Mutta kun nyt on tullut taukoa lumentulossa, on hyvä hetki hoitaa lumivallit pois, Romppanen sanoo.

Kyse ei Romppasen mukaan ole niuhottamisesta eikä kaupungin omasta keksinnöstä: tontinomistajien velvollisuudet sanotaan laissa, ja vallien poiskuljetuksessa kyse on ongelmien ennaltaehkäisyssä: lumenajon tähtäin ei ole tässä hetkessä vaan vähän pidemmällä lähitulevaisuudessa.

– Lumivallit risteysalueilla haittaavat näkyvyyttä ja kaistojen kapeneminen, kun lumivalli levenee tienpientareelta ajokaistoille, heikentää turvallisuutta. Lisäksi kun lumi alkaa sulaa, voi sulavedestä tulla ongelmia. Varsinkin, kun ei tiedetä, tuleeko kohta lunta lisää vielä saman verran, Romppanen sanoo.

Lain mukaan tontinomistajan on poistettava lumet johtavalta kulkutieltä, jalkakäytävän vierestä sekä jalkakäytävän viereisestä katuojasta sekä sadevesikourusta. Mikäli lumia ei poisteta, on ympäristölautakunnalla oikeus joko sakon uhalla velvoittaa tontinomistajaa poistamaan lumet tai oikeus poistaa lumet tontinomistajan kustannuksella.

Lain kirjain kuulostaa jyrkältä, mutta Salon katumestari lieventää, että asiaa hoidetaan hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä: sakkolappuja ei olla kenellekään heti kättelyssä tyrkyttämässä, ensin asiasta ainakin huomautetaan, mikäli vallit eivät muuten ala madaltua.

– Tässä on kaikilla ollut paljon työtä aurauksissa ja hiekoituksissa, hoidetaan tämä pois hyvässä yhteistyössä.

Mikä sitten kuuluu tontinomistajalle ja mikä kaupungille?

Helppona nyrkkisääntönä Romppanen sanoo, että jos kiinteistön ja ajoradan välissä kulkee jalkakäytävä, lumen ja jään poisto sekä jalkakäytävän hiekoitus kuuluu tontinomistajalla. Jos kiinteistön ja ajoradan välissä kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, kaupunki huolehtii lumen ja jään poistamisesta sekä hiekoituksesta.

Lumen saa viedä ilmaiseksi Vuohensaaren johtavan Satamakadun varrella sijaitsevalle kaupungin lumenvastaanottopaikalle, joka on Romppasen mukaan täyttymässä hyvää vauhtia. Mikäli se täyttyy, kaupungin varapaikkana toimii Meriniitynkadun varrella oleva auringonkukkapeltona tunnettu alue.

Katumestari Romppanen muistuttaa myös jäiden poisto- ja hiekoitusvelvoitteesta, mikä hoituukin useimmiten aurauksen yhteydessä.

Keväämmällä yleistyy vielä yksi potentiaalien ongelma, joka voi olla jopa hengenvaarallinen: auringon ja kattolumien räystäisiin taiteilemat jääpuikot jalkakäytävien yllä.

– Keskusta-alueella näkyy jo useampi taloyhtiö laittaneen varoituskartioita jalkakäytävälle, vaikkei vielä jääpuikkoja juuri olekaan. Ja myös kattolumia on pudoteltu pois, Romppanen sanoo.