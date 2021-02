Massarokotukset alkoivat Salossa, rokotteiden saaminen sumplimista ja nappikauppaa

85 vuotta täyttäneiden, kotona asuvien koronarokotukset alkoivat tällä viikolla Salossa. Viikon aikana rokotetaan vajaat 900 ikäryhmään kuuluvaa.

Ensi viikolla määrä nousee, kun Comirnaty- ja Moderna-rokotteiden lisäksi saadaan AstraZenecan rokotetta. Ikäryhmän rokottamisen arvioidaan kestävän kahdesta kolmeen viikkoon.

– Rokottaminen on käynnistynyt hyvin, mutta rokotteiden saatavuus on ollut koko ajan ongelmakohta meille. Se on nappikauppaa ja sumplimista. Ymmärrän, että ihmiset ovat väsyneitä, mutta vakuutan, että kaikki annokset jotka saamme, myös annetaan, Salon terveyskeskuksen terveydenhoitaja Susanna Helmiö sanoo.

Tuskaa rokotteiden saatavuudesta lisäsi keskiviikkona tullut tieto, jonka mukaan AstraZeneca pystyy toimittamaan EU:n alueelle kevään aikana alle puolet sovituista koronarokotteista.

Rokotukset annetaan Salossa keskitetysti Saktan tiloissa Karjalankadulla, jossa on väljyyttä pitää turvavälit. Rokotuskäynti kaikkineen kestää puolisen tuntia.

Keskittäminen johtuu myös rokotteiden käsittelemisestä ja niiden ominaisuuksista. Rokotteet ovat herkkiä valolle ja tärinälle. Lisäksi Comirnaty säilyy jääkaapissa vain viisi vuorokautta.

Susanna Helmiö kertoo, että ikäihmiset ovat tietoisia eri rokotteista ja heitä kiinnostaa, mitä heille annetaan.

– Ihmiset ovat huojentuneita ja tyytyväisiä, kun saavat rokotteen. Kaikkien yhteinen toive on, että koronasta päästään.

Hän on huomannut monen ajattelevan, että rokotuksen jälkeen varotoimista voidaan hellittää. Näin ei kuitenkaan ole. Rokotuksesta huolimatta hyvää käsihygieniaa, yskimisneuvoja, turvavälejä ja maskisuosituksia on noudatettava edelleen.

Kotihoitoon rokotuksia on toivottu, mutta niitä ei ole päästy antamaan rokotteiden haastavien ominaisuuksien takia.

Kun Modernaa saadaan runsaammin, niitä voidaan antaa myös iäkkäille kotihoidon asiakkaille.

Jokainen rokotettava saa lähtiessään mukaansa ohjeet, joissa kerrotaan toisen rokoteannoksen ajankohta sekä mahdolliset rokotteesta aiheutuvat oireet. Oireina voi olla erilaisia tuntemuksia pistoalueella. Myös päänsärky, kuume, väsymys ja vilunväristykset ovat mahdollisia.

– Oireet ovat samanlaisia kuin rokotteista muutoinkin voi tulla, Susanna Helmiö sanoo.

Ensi viikolla rokotukset laajenevat 80–84-vuotiaisiin kotona asuviin. Heidän sähköinen ajanvarauksensa on avoinna.

Kaikille ikäryhmään kuuluville on lähetetty myös kutsukirje kotiin. Jos huomaa, ettei kirjettä ole tullut, hän neuvoo ottamaan yhteyttä ajanvaraukseen numeroon 02 772 3605.

Eniten huolissaan rokotusaikataulustaan ovat olleet 70–79-vuotiaat, jotka eivät vielä voi varata aikoja.

– Heitä ei ole unohdettu, mutta nyt vaaditaan malttia. Tässä vaiheessa ei pystytä sanomaan, milloin heidät kutsutaan, Helmiö toteaa.

Tilanne johtuu siitä, että AstraZenecaa ei suositella yli 70-vuotiaille.

”Yllättävän nopeasti pääsi”

Salon Kirjakkalassa asuvat Eira ja Aulis Haakanen saivat koronarokotukset keskiviikkona.

– Vähän jo ehdin odottaa kutsua, mutta yllättävän nopeasti pääsi. Näköjään hyvin menee eteenpäin, siitä olen tyytyväinen, Aulis Haakanen totesi.

Myös itse rokottaminen sujui nopeasti, ja aikataulu piti minuutilleen.

– Rokottaminen oli normaali homma. Viimeksi olen ollut flunssarokotteella.

Haakasen mielestä koronapandemia ei oikeastaan ole rajoittanut elämää. Aika on mennyt kohtuullisen hyvin.

– Ensimmäisen aallon aikana lapset toivat kaupasta kotiin ruokaa. Nyt olemme käyneet kaupassa itse, muuta ei ole tehty.

Riskiryhmään kuuluvat voivat nyt varata aikoja

Ensimmäiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat 18–69-vuotiaat salolaiset voivat nyt varata ajan koronarokotukseen. Sähköinen ajanvaraus avautui maanantaina.

Aikoja avautuu viikoittain tietty määrä sen mukaan kuin rokotteita saadaan.

Ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat sairaudet ovat elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes ja Downin oireyhtymä.

Rokotusajat varataan ensisijaisesti sähköisesti osoitteestasalo.terveytesi.fi.

Takaisinsoittojärjestelmällä toimivan ajanvarauksen puhelinnumero on 02 772 3605. Ajanvarausnumerosta annetaan rokotusaikoja vain rokotusvuorossa oleville. Numerosta ei saa rokotusneuvontaa, sillä turhat soitot kuormittavat ja hidastavat palvelua.