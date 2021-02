Miksi rokotukset etenevät niin hitaasti? Miksei Salon kyläkeskusten terveysasemilla rokoteta? Miten ikärajat määritellään? – katso vastaukset ajankohtaisiin rokotuskysymyksiin

Koronarokotukset ovat herättäneet salolaisissa monenlaista pohdintaa.

Salon Seudun Sanomien toimitukseen on tullut kysymyksiä muun muassa rokotusten etenemisestä ja ikäryhmien määritelmistä.

SSS kokosi rokotuskysymykset yhteen. Kysymyksiin vastaa Salon itäisen avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist.

Turussa rokotetaan tällä hetkellä yli 80-vuotiaita ja 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvia 18–69-vuotiaita. Salossa aloitetaan kotona asuvien 85 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien koronarokotukset viikolla 8. Miksi Salossa rokotukset aloitetaan näin paljon Turkua myöhemmin, ja miksi ikäraja on 85 vuotta eikä 80 vuotta kuten Turussa?

”Väestörakenne on tärkein syy. Salossa on yli 64-vuotiaita 25 prosenttia väestöstä, joten laitosten asukkaiden ja henkilökunnan rokottaminen kestää pitkään. Salo saa oman osuutensa rokotteista yhdessä muiden ympäristökuntien kanssa, ja Turulle tulee oma kiintiö. Salossa on 85-vuotiaita ja vanhempia 1 700 ja 80–85-vuotiaita 1 840. Kun rokotteita saadaan 600–800 viikossa, ei ole järkevää avata ajanvarausta yhtä aikaa koko ryhmälle, koska ajanvaraukset tukkiutuisivat. Lisäksi ikä on merkittävin vakavan koronavirustaudin riskitekijä, joten vanhemmasta päästä kannattaa aloittaa.”

Miten ikä määritellään? Katsotaanko vain syntymävuosi vai myös syntymäpäivä?

”Syntymäpäivä ratkaisee. Kun on täyttänyt 85 vuotta, heti syntymäpäivänä voi saada rokotteen.”

Turku arvioi, että 70 vuotta täyttäneiden rokotukset alkavat maaliskuussa. Salo arvioi saman ryhmän rokotusten alkavan huhtikuussa. Mistä ero johtuu?

”Syy on Salon ikärakenteessa. Ensin pitää rokottaa vanhemmat.”

Salossa kaikkien rokotusryhmien rokotuspaikkana toimii Saktan kiinteistö. Miksei rokotuksia anneta kyläkeskusten terveysasemilla?

”Tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet ovat haastavia kuljettaa ja laittaa käyttökuntoon. Määrät ovat myös niin pieniä, että kuljetus useampaan pisteeseen on tehotonta ja hidastaa rokotuksia. Saktan kiinteistö on erittäin korona-turvallinen, siellä pystyy huolehtimaan koronan asettamista rajoitteista, ja sinne on esteetön kulku.”