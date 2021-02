Mustan koronapilven takaa näkyy jo valonkajoa – Enemmistö salolaisista teollisuusyrityksistä uskoo toimintansa laajenemiseen

Korona synkensi etenkin teollisuuden talousnäkymiä viime vuonna niin Salossa kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, mutta nyt alkaa näkyä jälleen valoa tunnelin päässä – eikä valonlähde Teknologiateollisuus ry:n ja Yrityssalon mukaan onneksi ole vastaan tuleva rekka.

– Ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen tai sitäkin pidempään aikaan on positiivista kerrottavaa. Teollisuustoiminta ei Suomessa ylipäätään sakannut koronan takia yhtä pahasti kuin maailmalla, ja nyt tilanne on vähitellen paranemassa, kertoi Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta Yrityssalon suhdanneinfossa perjantaina.

Lokakuussa puolet yrityksistä arveli, että pahin koronaisku on vasta edessä, mutta nyt näin arvelee vain viidennes. Kolmannes yrityksistä uskoo liikevaihdon parantuvan tänä vuonna.

Tilauskannat ovat kääntyneet taas nousuun loppuvuodesta kesän liki täydellisen romahduksen jälkeen.

– Pandemia ei lopulta perunut tilauksia, mutta niitä siirrettiin. Lisäksi tarjouspyyntöjä on enemmän. Epävarmuus sumentaa yhä näkymiä ja yrityskohtaiset erot ovat suuria, Virta sanoo.

Virran mukaan tilauskannat maakunnan yrityksissä ovat kaikesta huolimatta jopa melko vahvat.

– Näkymä yllätti: oletimme, että tilanne on parempi, mutta että se on näin paljon parempi, Virta sanoo.

Yrityssalon Tommi Virtanen vahvistaa näkymien parentuneen myös paikallisesti.

– Viime kesänä tilanne näytti jo vähän paremmalta, mutta koronan toinen aalto näkyi syyskuussa jälleen notkahduksena. Loppuvuonna tilanne alkoi näyttää taas vähän paremmalta, Virtanen sanoo.

Yrityssalo teki joulukuussa 2020 kyselyn, johon vastasi 243 yritystä, joista 41 toimii teollisuudessa. Kyselyn mukaan 64 prosenttia teollisen toimialan yrityksistä uskoi jälleen kasvuun, ja tästä 15 prosenttia totesi olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia. Vain viisi prosenttia vastanneista arveli toimintansa supistuvan jonkin verran.

Aiempaa positiivisempien näkymien taustalla on Teknologiateollisuus ry:n Virran mukaan useitakin syitä.

– Tieto alkavista rokotuksista on niistä yksi, toinen on se, että kesällä asiakkaat olivat hyvin varovaisia, mistä johtuen uusissa tilauksissa ja tarjouspyynnöissä on ollut patoutumaa. Kolmas syy on se, että tärkeimmissä asiakasmaissa tilanne on nyt parempi kuin esimerkiksi keväällä, jolloin moni tehdaskin oli Saksassa kiinni, Virta sanoo.

Teknologiateollisuuden kysely on hyvinkin ajan tasalla, sillä se on tehty tämän vuoden tammi- ja helmikuussa.

Kohti hiilineutraaliutta – Yrityssalon Teollisuusfoorumi 2021 keskittyy energiatehokkuuteen

Yrityssalon Urmas: Salossa ollaan nopeita reagoimaan muutoksiin.

Yrityssalon seitsemäs teollisuusseminaari 9. helmikuuta keskittyy energiaan ja hiilineutraaliuteen. Teema on hyvinkin ajankohtainen ja osuu ajallisesti yhteen vasta julkaistun Varsinais-Suomen ilmastotiekartan kanssa.

Maakunnan ilmastostrategiaa pohjustaneen tiekartan maalina on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Teollisuusfoorumissa energiatehokkuutta pohditaan muun muassa energiakatselmuksien, aurinkosähkön, ilmastoinnin ja valaistuksen kanteilta. Lisäksi käsitellään tuotteiden positiivisia ympäristövaikutuksia ja sitä, millaisia vähähiilisyysvaatimuksia tulisi asettaa alihankintaketjuille.

Ilmastotiekartan tavoittelemaan hiilineutraaliuteen on aikaa 15 vuotta, ja toistaiseksi öljy ja muut fossiiliset polttoaineet lämmittävät sekä liikuttavat yhä suurta osaa yhteiskuntaa. Se näkyy hiilidioksidijalanjäljessä, sillä Varsinais-Suomen päästöistä yli puolet syntyy lämmityksestä (32 prosenttia) ja tieliikenteestä (25 prosenttia).

Miten Salossa ja Salon yrityksissä kyetään toteuttamaan tiekartan tavoitteen edellyttämä valtava loikka pois fossiilisista polttoaineista ja muista päästöistä?

– Osittain loikkaamisessa auttaa pieni pakko, sillä kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja vaativat tietoa siitä, miten ja missä tuote on valmistettu. Tässä kisassa on pakko pärjätä, ja se koskee koko tuotantoketjua, Yrityssalon Jouko Urmas sanoo.

Lisäksi pandemia on ollut ankara opettaja siinä, miten pitää muuttaa toimitapoja hyvinkin vikkelän tahtiin ja ottaa uusia, muun muassa digitaalisia, keinoja käyttöön.

– Eikä maailman yhä nopeutuva muutos tähän lopu. Ne voittavat, jotka pystyvät kääntämään kurssia nopeasti.

Suomessa tavataan puhua useinkin siitä, että kyse on isosta haasteesta, mutta vielä isommista bisnesmahdollisuuksista. Millaisia etuja Yrityssalossa nähdään salolaisyrityksillä tässä kisassa olevan?

– Salon elinkeinorakenne on ketterä muuntautumaan, osin siksi, että sitä on ihan vasta lyöty melkoisella moukarilla. Muuntautumiskyky on myös Nokia-romahdusta vanhempaa perua, ajatellaan vaikkapa siirtymää Salon vahvasta tekstiiliteollisuudesta elektroniikkaan, Urmas sanoo.

Urmaksen mukaan nyt ollaan taas siirtymätaipaleella, mistä akkuteollisuuden vahva nousu Salossa on yksi esimerkki.

– Salossa ollaan nopeita. Lisäksi rakennemuutosvuosilta meille on jäänyt paljon kokemusta erilaisista tukimuodoista, jotka ovat kaiken lisäksi monissa eri koreissa, Urmas sanoo.