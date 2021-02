Nuoret luottavat uutisiin

Nuoret seuraavat uutisia ja luottavat perinteisiin uutismedioihin. Tämä käy ilmi Uutismedian liiton teettämässä tutkimuksessa. Noin puolet 13–18-vuotiaista nuorista seuraa uutisia päivittäin. Seuraaminen kasvaa iän myötä.

Erityisesti nuoria kiinnostavat isot uutisaiheet. Myös koronapandemia on saanut nuoret seuraamaan uutisia aiempaa enemmän.

Tutkimus osoittaa, että nuorten kiinnostus uutisaiheista ei poikkea paljon varttuneemmasta väestä. Nuoria kiinnostavat isot uutiset maailmalta ja Suomesta. Myös paikalliset uutiset kiinnostavat.

Yläkouluikäiset ja toisella asteella opiskelevat ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista teemoista ja ajankohtaisten aiheiden seuraamisesta.

Valtaosa nuorista uskoo vahvasti suomalaisten uutismedioiden korkeaan laatuun. Nuoret myös uskovat, että luotettavan tiedon merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään kasvamaan. Parantamisen varaa uutismedioilla on siinä, että nuorten ääni kuuluisi mediassa nykyistä paremmin.

Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät omaa medialukutaitoaan hyvänä. Suuri osa vastaajista arvioi, että heidän on melko helppo havaita, onko jokin tieto totta vai ei. Iän myötä luottamus omaan medialukutaitoon vahvistuu.

Laadukkaan journalismin erottaminen muiden sisältöjen joukosta on nuorten mukaan melko helppoa. Se on lohdullista kuulla, sillä sosiaalisen median kanavilta tulvii monenlaisia ”tietoja”, joiden todenperäisyys on vähintään kyseenalainen.

Nuoret törmäävät epäselvään, virheelliseen tai valheelliseen tietoon media-arjessaan melko usein. Tämä ei yllätä, sillä nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisen median eri kanavissa.

Isoa osaa nuorista huolestuttaa virheellisen tai valheellisen tiedon yleistyminen.

Tutkimus valaa luottamusta siihen, että nuoret pystyvät suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan tiedon tulvaan. Ehkä jopa kriittisemmin kuin monet varttuneet sosiaalisen median käyttäjät.

Valheellinen tieto vie helposti mukanaan erityisesti silloin, jos väite myötäilee vastaanottajan omia mielipiteitä.

Koronakriisi on lisännyt myös nuorten uutismedian käyttöä. Se ei ole yllätys, sillä vakava viruspandemia on lisännyt luotettavan tiedon tarvetta yleisesti.

Juuri näissä tilanteissa mitataan uutismedian toimintakyky. Luotettava tieto ja faktapohjainen journalismi auttavat ymmärtämään, mistä on kysymys ja mitä toimenpiteitä tarvitaan.