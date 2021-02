Suomalaiset pakenevat koronaa luontoon, mikä näkyy myös Salon matkailuluvuissa

Salon seudulla odotetaan alkaneesta vuodesta positiivista matkailuvuotta. Viime vuosi oli matkailualan yrittäjille todella haastava, mutta tästä vuodesta odotetaan parempaa.

– Paljon riippuu nyt rokotuksista. Miten ne saadaan käyntiin, miten ihmiset luottavat niihin ja miten he uskaltavat lähteä liikkeelle, toteaa kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta.

– Salo on päiväkävijöiden saavutettavissa oleva kohde. Puolentoista tunnin ajomatkan säteellä meistä on yli kaksi miljoonaa ihmistä. Uskon, että meillä on mahdollisuus kasvattaa päiväkävijöiden määrää, hän sanoo.

Vaikka viime vuosi oli vaikea, sen hyviin puoliin kuului, että suomalaiset löysivät kotimaan luonnon ja lähimatkailukohteet. Tämä ilmiö näkyy muun muassa Mathildedalin ruukkikylässä, jossa vuosi 2021 on lähtenyt käyntiin hyvin.

– Tänne tulee viikonloppuisin ihan letkat autoja. Ja ikinä ei ole ollut talvilomaviikoille niin paljon majoitusvarauksia kuin nyt. Mökit ovat olleet jo kauan täynnä – vain viikolla yhdeksän on vielä jotain vapaana. Meillä ja Mathildan Marinassa on enää ihan yksittäisiä huoneita vapaina joinakin ajankohtina, kertoo Hotel & Café Mathildedalin yrittäjä Krista Gustafsson.

– Vuosi 2021 näyttää erittäin hyvältä. Heinäkuu alkaa olla jo täynnä. Myös kansainvälisiä varauksia on tullut. Suomi koetaan turvalliseksi maaksi, ja esimerkiksi saksalaiset ja belgialaiset ovat tehneet paljon varauksia ensi kesälle, hän jatkaa.

– Meidän vahvuuteemme on nyt se, että emme ole massaturistikohde, Pirvola kiteyttää.

Yrityssalossa on seurattu Tilastokeskuksen laatimaa suhdannetilastoa Salon matkailun liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä vuodesta 2015 saakka. Silloin matkailun liikevaihto lähti nousuun, ja se jatkoi nousuaan aina vuoden 2020 alkuun asti.

– Vuonna 2015 Teijosta tuli kansallispuisto ja Salon seudusta tuli matkailullisesti kiinnostava, Pirvola toteaa.

Matkailuvuosi 2020 lähti Salossa liikkeelle todella lupaavasti. Matkailualan liikevaihto ja hotellien majoitusluvut olivat tammi-helmikuussa ennätysmäiset, mutta maaliskuun alussa tuli korona ja romahdus.

– Heinä–syyskuussa matkailun liikevaihto lähti taas nousuun, mutta kestää kauan ennen kuin saavutamme koronaa edeltäneen tason. Uskon, että vasta vuonna 2023 päästään samalle tasolle kuin vuonna 2015, Pirvola sanoo.

Salon kuudessa isossa hotellissa yöpymisiä oli viime vuonna 44 700, joista kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 39 200 ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä 5 500 vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 42 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 52 prosenttia.

Vaikka viime vuosi oli vaikea, siinä oli myös valon pilkahduksia. Pirvolan mukaan monissa yrityksissä koettiin positiivisia yllätyksiä.

– Esimerkiksi Taukopaikka Lahnajärvi oli viime kesänä aikamoinen suksee. Ja erilaiset luontoreitit kiinnostivat kovasti, Pirvola kertoo.

Salon seudun suosituimpia matkailukohteita viime vuonna olivat Teijon kansallispuisto ja Mathildedalin ruukkikylä. Teijon kansallispuistoon tehtiin Metsähallituksen laskurin mukaan viime vuonna 123 000 käyntiä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Koska kaikkia käyntejä ei saada rekisteröityä, tosiasiallinen määrä on vielä isompi.

– Kesä oli tosi kiireinen. Ulkomaisia matkailijoita ei ollut, mutta kotimaiset matkailijat käyttivät palveluita tosi hyvin. He eivät etsineet ryhmäaktiviteetteja, vaan tulivat ehkä omin eväin ja nappasivat vuokrakajakin alleen. Suomalaiset pakenivat luontoon, kuvailee Teijolla Luontokeskusta ja välinevuokrausta pyörittävän Natura Vivan Arhi Leveelahti.

– Tänä vuonna tuomme toimintaa pienille ryhmille. Olemme luoneet myös kausikorttimallin, jossa asiakas voi vuokrata välineitämme omatoimisesti, hän kertoo.

Teijon lisäksi myös muissa Salon retkeily- ja luontokohteissa kesäkausi oli vilkas.

Mathildeldalin ruukkikylässä kävi alueen yrittäjien arvion mukaan viime vuonna 160 000 kävijää.

– Vaikka ryhmämatkalaisia ei ollut, sitä korvasivat yksittäismatkailijat. Lisäksi sesonki on pidentynyt, sillä nyt ihmiset haluavat liikkua myös silloin, kun muut eivät liiku. Arkipäivätkin ovat kysyttyjä, Gustafsson kertoo.

Salon kolmanneksi suosituin matkailukohde oli Design Hill, jossa vieraili viime vuonna yrityksen kävijälaskurin mukaan 150 000 kävijää.

Uusia mahdollisuuksia salolaiselle matkailulle tarjoaa myös Outdoor Active -portaali/sovellus, jonka avulla voidaan tavoittaa luonnosta kiinnostuneet matkailijat. Portaalissa on jo yli 1 500 reittiä ja yli 2 400 kohdetta Suomesta. Salolle on tehty portaaliin oma digitaalinen matkailuesite, jonka kautta löytyy salolaisia matkailukohteita ja -reittejä.