Finnwatch syyttää Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä – ”En ole koskaan urallani nähnyt tällaista”

Yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch kritisoi teräsyhtiö Outokumpua tarkoituksellisen harhaanjohtavasta viestinnästä. Finnwatchin kritiikki koskee Outokummun tiedotetta, jonka yhtiö julkaisi vastauksena Finnwatchin raporttiin yhtiön raaka-ainehankinnasta Brasiliassa.

Finnwatchin raportin mukaan Outokumpu on vuosien ajan ostanut ferronikkeliä Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta. Finnwatchin mukaan Outokumpu on toiminnallaan myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Outokumpu kirjoittaa tiedotteensa alussa, että yhtiö ei käytä rautamalmia ruostumattoman teräksen tuotannossa eikä sillä ole kytköksiä Finnwatchin raportissa mainittuihin brasilialaisiin rautamalmikaivoksiin.

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér kummeksuu Outokummun tiedotetta, sillä Finnwatchin raportti koskee ennen muuta ferronikkelin tuotantoa. Vale-yhtiön rautamalmikaivokset ovat Finérin mukaan Finnwatchin raportissa vain mitättömässä sivuroolissa ja ne mainitaan raportissa vain yhdessä lauseessa.

– Outokumpu nostaa tiedotteessaan tämän täysin mitättömän yksityiskohdan pääasiaksi ja kiistävät että heillä olisi yhteyttä rautamalmikaivoksiin, kun meidän raporttimme koskee ferronikkelin tuotantoa ja nikkelikaivosta, joka on aivan muualla kuin nämä kaksi kaivosta mihin he viittaavat, Finér sanoi STT:lle.

Finérin mukaan Outokummun viestintä tapauksessa ei täytä vastuullisen viestinnän tunnusmerkistöä.

– On harhaanjohtamista, jos kirjoitetaan tiedote, jossa toisessa lauseessa irtisanoudutaan kaivoksista, joita meidän raporttimme ei oikeastaan edes käsittele, Finér sanoo.

– En ole koskaan urallani nähnyt tällaista. Outokumpu on kuitenkin pörssiyhtiö.

Outokumpu ei halunnut kommentoida STT:lle Finnwatchin näkemyksiä yhtiön viestinnän tarkoituksellisesta harhaanjohtavuudesta.

STT kirjoitti virheellisesti aiemmin tänään, että Outokumpu olisi kiistänyt Finnwatchin esittämän kritiikin yhtiön raaka-ainehankinnasta Brasiliasta.

Alkuperäisasukkaiden sairastelu lisääntynyt

Finnwatchin mukaan järjestö on pystynyt todentamaan Outokummun brasilialaisen alihankkijan siitä huolimatta, että Outokumpu ei ollut halukas avaamaan toimitusketjuaan. Muun muassa ruostumattoman teräksen valmistukseen käytetyn ferronikkelin alkuperä pystyttiin jäljittämään Vale-kaivosyhtiön Onca Puman kaivokselle vähintään vuodesta 2016 alkaen. Finnwatchin mukaan Outokumpu-konserni on hankkinut kaivokselta yli 30 000 tonnia ferronikkeliä vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Onca Puman kaivoksen lähialueen saastumista tutkinut Paran yliopisto pitää Finnwatchin mukaan kiistattomana, että kaivoksen lähellä virtaavan Cateté-joen saastuminen johtuu kaivoksen toiminnasta. Kaivosalueelta löydettiin tutkimuksen aikana useita putkia, joiden kautta jätevesiä oli salaa johdettu jokeen.

Joen merkitys on suuri aluetta asuttavan xikrin-alkuperäiskansan elinkeinolle ja kulttuurille. Jokea pitkin liikutaan, siinä kalastetaan ja peseydytään ja sen vettä käytetään jopa juomavetenä. Finnwatchin mukaan joen saastumisen myötä sairastumiset muun muassa syöpään ovat lisääntyneet. Lisäksi xikrineillä on todettu tavanomaista korkeampia raskasmetallipitoisuuksia.

Outokumpu ei kommentoinut STT:lle Finnwatchin tietoja siitä, että yhtiö olisi hankkinut Vale-yhtiöltä ferrokromia vuosina 2016-19.

– Emme valitettavasti voi kommentoida yksittäisiä yhtiöitä koskevia asioita, viestintäpäällikkö Katri Saari sanoi STT:lle.

Julkaisemassaan tiedotteessa Outokumpu sanoo kuitenkin ottavansa sidosryhmiltään saamansa tiedot vakavasti ja selvittävänsä yhtiön materiaalitoimittajien toimintaa koskevat epäilyt.

Juttua korjattu klo 10.31: Toisin kuin aiemmin kerroimme, Outokumpu ei kiistä Finnwatchin tietoja.

