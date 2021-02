Pääministeri Marin: Valtioneuvosto toteaa poikkeusolot maanantaina

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi perjantaina alkuillasta Twitterissä, että valtioneuvosto toteaa poikkeusolot maanantaina. Koronatilanne on hänen mukaansa vakava ja se pahenee nopeasti.

Tarkoituksena on Marinin mukaan vähentää tilanteita ja paikkoja, joissa koronavirus pääsee leviämään kontaktien avulla.

– Virus on levinnyt globaalisti rajojen yli ja samoin se leviää maan sisällä, jos kontakteja ei paineta alas, Marin kirjoitti Twitterissä.

Marin tviittaa myös, että kaikkiin tarvittaviin toimiin on oltava valmius, jos tilanne niin edellyttää. Tämä pitää sisällään myös valmiuslain sisältämät lakipykälät.

Marin kertoi torstaina, että valtioneuvostolla on valmius todeta poikkeusolot yhteistoiminnassa presidentin kanssa pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Pääministeri päätti tviittiketjunsa yksinkertaisesti.

– Jaksetaan. Toimitaan. Yhdessä.

”Pitää olla välttämätön tarve”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tänään, että Suomessa on raportoitu 720 uutta koronavirustartuntaa. THL:n mukaan kyseessä on ennätysmäärä yhdessä päivässä Suomessa todettuja koronatartuntoja.

Marinin mukaan hallituksella on valmius keskustella kaikista toimista.

– Me katsomme, miten tilanne kehittyy ja meillä on valmius keskustella myös tästä (valmiuslain käytöstä), mikäli tilanne sitä vaatii. Mutta se vaatii myös sen, että terveysviranomaiset kertovat ja antavat näkemyksen siitä, että näiden toimivaltuuksien käyttö olisi välttämätöntä, Marin sanoi.

– Me emme voi ottaa näitä valmiuksia käyttöön vain varmuuden vuoksi, vaan niille pitää olla välttämätön tarve.

Pääministeri kommentoi koronatilannetta tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti EU-maiden johtajien videohuippukokouksen jälkeen.

Marinilta kysyttiin, miksi hallituksen kutsuma sulkutila alkaa vasta reilun viikon päästä, vaikka tartuntaluvut ovat nyt näin huolestuttavia. Marin huomautti, että alueita on ohjeistettu ottamaan tartuntatautilain sallimia lisätoimia käyttöön välittömästi.

– Eli välittömästi lisätoimia otetaan käyttöön ja on otettava käyttöön. 8.3. alkaa kolmen viikon sulkutila. Tuolloin tähän kokonaisuuteen tulevat lisäksi toisen asteen ja yläkoululuokkien etäopetus, yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen ja ravintoloiden sulkeminen, mikäli saamme eduskunnalta ensi viikon kuluessa tämän ravintolaesityksen valmiiksi, Marin vastasi.

Koronavuosi koetellut yksiä enemmän kuin toisia

Marin totesi, että yhteisen kriisin keskellä ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia, ja osaa koronakriisi on koetellut enemmän kuin toisia.

– Kulunut vuosi on ollut vaikea, se on ollut pitkä ja se on ollut hyvin hankala ihmisille. Erityisesti kannan huolta heistä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan tämän yhteisen kriisin lisäksi inhimillisen kriisin omassa elämässään esimerkiksi läheisen kuoleman kautta, läheisen sairastumisen kautta, työpaikan menetyksen kautta, oman yritystoiminnan kärsimisen kautta, Marin sanoi.

– Silti meidän on yhdessä tässä tilanteessa jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole. Uskon kyllä, että suomalaiset jaksavat. Olemme sinnikästä ja sisukasta kansaa.

