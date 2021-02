Päätös koulujen siirrosta etäopetukseen yllätti rehtorin

Salon Hermannin yläkoulun vs. rehtori Hannu Pölönen yllättyi kuultuaan, että maan hallitus päätti siirtää yläkoulut ja toisen asteen etäopetukseen kolmeksi viikoksi.

Hermannissa opiskeltiin viime keväänä pitkään etänä koronapandemian takia. Joulukuussa koulun oppilaat siirrettiin etäopetukseen viikoksi koronatartuntojen ja altistumisten takia.

Vuosi sitten etäopetukseen siirryttiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Nyt valmistautumisaikaa on viikko, ja oppilaille on mahdollista antaa kotiin esimerkiksi opiskelussa tarvittavaa materiaalia. Ongelmia on silti luvassa.

– Nyt etäopetukseen tulee ylimääräinen haaste, sillä meillä osuu jakson vaihto kesken etäopetuksen. Esimerkiksi oppikirjat pitäisi vaihtaa, ja Hermannissa on oppikirjoja vain joka toisella, Pölönen sanoo.

Rehtorille välittömästi mieleen tulevia järjestelyitä on oppilaiden ruokahuolto. Miten se järjestetään niin, että oppilaat saavat ruokansa, mutta annoksia ei jäisi jakamatta kuten viime kerralla?

Viime keväänä kouluille tuli yllätyksenä, että kaupunki keskeytti koulunkäynninohjaajien palkanmaksun etäopetukseen siirryttäessä.

– Ohjaajille oli mietitty suuri rooli kotona opiskelevien oppilaiden tukemisessa, ja sitten heistä iso osa pistettiinkin kotiin. Toivotaan, että nyt saadaan pitää koko koulun palkattu henkilöstö töissä, ja saadaan ohjaajat antamaan yksilöllistä tukea kotona opiskeleville. Sillä tavalla uskon, että voimme onnistua. Opettajien aika menee kuitenkin ryhmien vetämisessä, Hannu Pölönen miettii.

Hän toivoo myös, että erityisen tuen piirissä olevat oppilaat jatkaisivat lähiopetuksessa.

– Riski, että oppilaat olisivat koulussa tartuntavaarassa, on aika minimaalinen.

Pölönen toivoo, että etäopetusjakso jäisi tänä keväänä kolmen viikon mittaiseksi eikä jatkuisi pidemmälle kevääseen.

Vuosi sitten koettu pitkä etäopiskelu aiheutti monenlaista haittaa, eikä pelkästään opiskelulle.

– Viime vuonna meillä ei ollut tutustumispäivää uusille seiskaluokkalaisille, ei ollut vanhempainiltoja eikä ollut juhlia. Se tuntuu vähän tyhmältä, jos meille tulee toinen ikäryhmä peräkkäin, jota ei ole nähty ollenkaan ennen kouluun tuloa ja joiden vanhempiin ei ole yhtään tutustuttu, Hannu Pölönen kertoo.