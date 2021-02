Paimion Teatterista ja Ansion Sementtivalimolta liikkeelle isot tartuntaryppäät – tartuntoja myös Salossa

Paimion koronakäyrä kulkee edelleen jyrkästi ylöspäin: kuntaan kirjattiin keskiviikkona 21 uutta tartuntaa.

Paimion kaupunki ei ole aiemmin kertonut tartuntojen alkuperää, mutta keskiviikkona Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä tiedotti kahdesta tartuntaryppäästä.

Tartuntaryppäistä rajumpi on lähtöisin Paimion Teatterista. Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän mukaan rypäs on johtanut tähän mennessä yli 30 tartuntaan.

Paimion Teatteri ry:n puheenjohtaja Turo Entonen kertoo, että tartuntarypäs sai alkunsa tammikuun viimeisenä viikonloppuna.

Tuolloin teatterille kokoontui lauantaina ja sunnuntaina aikuisia teatteriharrastajia harjoituksiin. Henkilöitä oli yhteensä 12, ja heistä osa oli läsnä molempina päivinä. Tilaisuuksissa ei ollut yleisöä.

Entosen mukaan teatteri on antanut harrastajille ohjeet turvaväleistä ja maskeista.

– En ollut itse paikalla, enkä osaa sanoa, millä tavalla siellä on oltu, sanoo Entonen.

Harjoitusviikonlopun jälkeen maanantaina yhdellä läsnäolijalla todettiin koronaan viittaavia oireita.

– Meihin oltiin silloin heti yhteydessä, ja karanteenit saatiin nopeasti päälle. Paimion terveysviranomaiset ovat toimineet hyvin.

Tällä hetkellä Paimion Teatterin kaikki toiminta on tauolla.

Toinen Paimion isoista tartuntaryppäistä on peräisin Ansion Sementtivalimolta.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän mukaan tässä ryppäässä on todettu 25 tartuntaa tammikuun alusta alkaen.

Ansion Sementtivalimon toimitusjohtaja Ari-Pekka Ansio täsmentää, ettei kaikkia työntekijöiden tartuntoja ole kirjattu Paimioon.

– Osa on salolaisia, turkulaisia ja kaarinalaisia, sanoo Ansio.

Betonielementtejä valmistavassa tehtaassa on kaikkiaan 120 työntekijää. Ensimmäiset tartunnat todettiin tammikuussa.

– En tiedä, mistä korona alun perin tänne tuli.

Tartunnat on onnistuttu rajaamaan yhteen tehdashalliin, joka on nyt kiinni. Sairastuneita ja altistuneita on yhteensä noin 50. Ansion mukaan työntekijöillä ei ole ollut rajuja oireita, vaan sairastuneet ovat sairastaneet lievän taudin.

Tehtaalla käytetään töitä tehdessä maskeja, mutta esimerkiksi tupakkapaikalla maskeja ei pidetä. Ansio kertoo, että osa työntekijöistä asuu kimppakämpissä ja tapaa myös vapaa-ajalla.

– Työajalla olemme rajanneet kohtaamisia, ja käytössä on esimerkiksi erilliset sosiaalitilat.

Sementtivalimolla ei ole todettu kahteen päivään uusia tartuntoja.

– Rokotuksia odotellaan kovin. Se kun saataisiin toimimaan, sanoo Ansio.

Koko Varsinais-Suomessa kirjattiin keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 76 uutta tartuntaa.

Salossa uusia tartuntoja on viisi, Sauvossa kaksi, Somerolla yksi ja Marttilassa yksi. Turkuun kirjattiin 33 tartuntaa.

Koko maassa THL raportoi 548 uudesta tartunnasta. Epidemian alusta alkaen Suomessa on nyt todettu 51 595 tartuntaa.

Artikkelia päivitetty kauttaaltaan 17.2.2021 klo 15:18