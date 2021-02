Peurajahti ylitti tänä vuonna odotukset, ja samalla paukkuivat myös aiemmat ennätykset eläinten kaatomäärissä.

Suomen riistakeskuksen mukaan koko maassa kaadettiin syksyn jahdissa 69 000 valkohäntäpeuraa (valkohäntäkaurista), ja Varsinais-Suomessa luku nousi yli 22 500:n.

Vertailun vuoksi koko maan luku oli viime vuonna noin 60 000. Varsinais-Suomessa kaadettiin vuosi sitten runsaat 19 000 peuraa, ja sitäkin pidettiin huipputuloksena.

Lopulliset lukevat nousevat todennäköisesti vielä hiukan suuremmiksi, sillä jahti päättyi maanantaina. Saaliita on mahdollista ilmoittaa seitsemän vuorokautta sen jälkeen.

– Luku kasvaa ehkä sadalla, kahdella. Tämä on jo nyt uusi ennätys, ihan heittämällä, Suomen riistakeskuksen hirvitalousaluesuunnittelija Antti Rinne arvioi.

Peura lisääntyy tehokkaasti, ja Varsinais-Suomessa kannan kasvu on ollut erityisen vauhdikasta hyvän ruokatilanteen ansiosta.

Peurojen aiheuttamien vahinkojen pienentämiseksi kaatolupia on myönnetty vuosi vuodelta enemmän.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa kaadettiin kaudella 2017–2018 noin 13 000 peuraa. Seuraavana vuonna määrä nousi 17 000:ään, sitten 19 000:ään ja yli 22 000:n.

Nyt päättyneellä jahtikaudella peurakannan kasvua yritettiin jarruttaa kaatamalla erityisesti naaraita. Siinä myös onnistuttiin.

– Vasojen osuus on 52 prosenttia, ja aikuisista peuroista 46 prosenttia oli uroksia. Tämä on hyvä tilanne. Vasoja tuottavia naaraita on saatu poistettua. Ihme on, jos tämä ei ala näky peurakannassa, Antti Rinne sanoo.

Hän sanoo odottavansa mielenkiinnolla Luonnonvarakeskuksen uutta arviota peurakannasta. Se julkaistaan viikolla 11.

Peurojen metsästystä on hankaloittanut viime vuosina lumen puute. Tänä vuonna lunta tuli hyvin tammikuussa, mutta metsästäjät eivät jääneet odottamaan sitä.

– Riistanhoitoyhdistyksissä on ollut ohjeistus, että aloitetaan jahti aikaisemmin. Metsästäjät myös toimivat näin: saalismäärät lähtivät heti alkukaudesta kasvamaan nopeammin kuin viime vuonna, Antti Rinne kertoo.

Peuroja jahdattiin alkusyksystä erityisesti teiden varsilta ja viljelymailta. Ajatuksena oli vähentää peurakolareita ja peurojen aiheuttamia haittoja viljelyksille.

– Tästä on ollut hyötyä esimerkiksi liikenteelle loppuvuoden aikana, Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Marko Perkkiö sanoo.

Peurajahdissa on Perkkiön mukaan nähtävissä tapakulttuurin muutosta. Vanha metsästysperinne on ajalta, jolloin peuroja ammuttiin murto-osa nykyisestä määrästä.

Nykyisiin lupamääriin yltääkseen metsästäjien on aloitettava jahti jo alkusyksystä. Seuroihin on otettu mukaan uusia metsästäjiä, ja suuret seurat ovat järjestäneet jahteja myös vieraille.

– Korona haittasi suuria jahteja, jotka olivat jo viriämässä. Tiedän, että Salon seudullakin useampi iso seura on tehnyt päätöksen, ettei vieraita kutsuta jahtiin tänä vuonna ollenkaan, Perkkiö kertoo.

Toiminnanohjaajan mukaan paikalliset riistanhoitoyhdistykset tekivät hyvää työtä. Kaatolupien käyttäminen 90–95 -prosenttisesti on hänen mielestään ”maksimaalinen suoritus”.

– Täytyy huomioida, että lupia lisättiin selkeästi viime vuodesta. Väittäisin, että nämä rupeavat olemaan käytännössä maksimiprosentteja. Sataan prosenttiin luvista harva yltää.

Kaatomääriä Salon seudulla

Salon seudun riistanhoitoyhdistys: 1407 valkohäntäpeuraa, 95,6 % kaatoluvista

Someron riistanhoitoyhdistys: 1308 peuraa, 95,5 %

Kiskon piirin riistanhoitoyhdistys: 1223 peuraa, 91,1 %

Perniön seudun riistanhoitoyhdistys 789 peuraa, 87,0 %

Yhteensä 4727 valkohäntäpeuraa.

Luvut eivät ole lopullisia, sillä saalismääriä voi ilmoittaa seitsemän vuorokauden ajan jahdin päättymisestä.

Lähde: Suomen riistakeskus

Artikkelin kuvan kuvatekstiä muokattu 18.2.2021 klo 10.35: kuvassa on metsäkauriita, ei peuroja.