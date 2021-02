Presidentti Niinistö armahti naisen, joka puukotti miestään perheväkivaltatilanteessa

Presidentti Sauli Niinistö armahti perjantaina naisen, joka oli tuomittu hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksestä vankeuteen. Armahduksen johdosta naisen kahden vuoden ja kolmen kuukauden ehdoton vankeusrangaistus muuttuu ehdolliseksi vankeudeksi.

Niinistö on viimeksi armahtanut kaksi ihmistä vuonna 2018. Kaikkiaan hän on tehnyt yhteensä 21 armahduspäätöstä.

Korkeimman oikeuden (KKO) tuomion mukaan nyt armahdettu nainen löi perheväkivaltatilanteessa miestään pitkäteräisellä keittiöveitsellä kahdesti selkään joulukuussa 2017. Oikeus katsoi, että ilman leikkaushoitoa mies olisi todennäköisesti kuollut.

Tekoa edelsi naiseen ja lapsiin kohdistunut väkivalta. Mies muun muassa löi yhdeksän- ja kymmenenvuotiaita lapsia kasvoihin sekä löi ja potki puolisoaan niin, että tämä menetti tajuntansa. Lisäksi mies uhkasi tappaa naisen ja piti veistä kädessään samalla, kun piteli parin kaksivuotiasta lasta sylissään. Tuomion mukaan pariskunnan riita johtui siitä, että perheeseen oli hankittu lemmikkikani miehen tietämättä.

Mies on tuomittu teoista lainvoimaisesti.

Taustalla pitkään jatkunut perheväkivalta

KKO katsoi näytetyksi, että nainen ja lapset joutuivat tilanteessa vaarallisen hyökkäyksen kohteeksi.

Naiseen oli oikeuden mukaan kohdistunut parisuhteessa pitkäkestoista ja toistuvaa väkivaltaa. Veitsellä puolustautuminen oli seurausta siitä, että nainen pelkäsi omansa ja lastensa turvallisuuden puolesta.

– Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että (nainen) ja lapset olivat veitsellälyöntien jälkeen ja asianomistajan poistuttua asunnosta lukittautuneet suihkuhuoneeseen, missä he olivat olleet poliisin saapumiseen saakka, KKO toteaa.

Naisen hädänalaisuutta ja epätoivoa kuvasi oikeuden mukaan myös se, että hän oli käynyt naapurien ovella pyytämässä apua.

KKO katsoi, ettei naisella tilanteessa ollut juuri vaihtoehtoisia puolustautumistapoja. Se kuitenkin piti puolustautumista ylimitoitettuna.

– Hätävarjelun liioittelua ei voida pitää rangaistusvastuusta vapauttavana perusteena, mutta se on otettava huomioon määrättävän rangaistuksen lieventämisperusteena, tuomiossa sanotaan.

