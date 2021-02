PS:n vaalipäällikön murhayrityksestä syytetty sanoo olevansa kansallismielinen, ei äärioikeistolainen – Tori.fi-lähetys voisi hänen mukaansa selittää sormenjäljen löytymisen

Perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä syytetty mies sanoo, ettei ottanut Teemu Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden kariutumista erityisen raskaasti. Miehen mukaan asia oli pettymys ja harmitti hetkellisesti, mutta ei ollut hänelle mitenkään henkilökohtainen.

– Ei siinä sen ihmeempää minulla ole ollut kyseessä, mies sanoi tänään kuulemisessaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii 41-vuotiaalle miehelle 8-10 vuoden vankeusrangaistusta murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Mies kiistää syytteet ja vaihtoehtoiset syytteet avunannoista. Miehen mukaan hän ei liity asiaan mitenkään ja oli väkivallanteon aikaan kotonaan Uudellamaalla.

Väkivallanteko oli syyttäjän mukaan suunnitelmallinen ja sillä on ollut poliittinen, henkilökohtainen motiivi. Syyttäjä pitää Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden kariutumista Katajaan kohdistuneen hyökkäyksen vaikuttimena. Syytetty on toiminut muun muassa Torssosen tukiyhdistyksen puheenjohtajana.

Miehen mukaan hän tutustui Torssoseen vuonna 2015 ja tarjoutui auttamaan tätä poliittisessa toiminnassa. Mies sanoi tänään kuulemisessaan, että hänen roolinsa oli lähinnä nimellinen. Apu oli sisällön tuottamista ja joidenkin poliittisten teemojen suunnittelua sekä uuden puolueen ideointia vuosina 2017-2019, mies sanoi.

Kysyttäessä mies kiisti olevansa poliittiselta kannaltaan äärioikeistolainen. Kyse on hänen mukaansa enemmänkin kansallismielisyydestä.

Syytetyn mukaan ”voi olla useita syitä”, miksi hän ei vastannut puhelimeen

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta aamupäivällä. Kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa pakettitoimituksen varjolla, ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Syyttäjän mukaan iskuja oli ainakin 20, minkä lisäksi Katajaa potkittiin.

Paketti oli tyhjä, eikä sen osoitekorttiin ollut kirjoitettu mitään. Paketista löytyi kuitenkin syytetyn miehen ja Torssosen sormenjäljet. Syyttäjä on syyttämättäjättämispäätöksessään todennut, että Torssosen sormenjäljille paketissa voi olla lukuisia syitä.

Syytetyn miehen mukaan hänen sormenjäljen paketissa voi selittää se, että hän on kuljettanut erilaisissa paketeissa tavaroita kirpputoreille ja käyttänyt niitä Tori.fi-lähetyksiin. Paketti on miehen mukaan näin saattanut kulkeutua hyökkäyksen tekijöille, mies sanoi.

Syyttäjän mukaan miehen yhdistää hyökkäykseen myös auto. Syyttäjän mukaan hyökkääjät pakenivat paikalta tismalleen samanlaisella autolla kuin syytetty omistaa. Syytetyn autosta oli lisäksi muun muassa poistettu verhoilua kuljettajan paikalta sekä takapenkin oikealta paikalta, eli paikoilta, joille silminnäkijä on kertonut hyökkääjien pakoautossa nousseen.

Puolustuksen mukaan syytetyn auto oli tapahtumapäivänä Uudellamaalla. Syytetty sanoi, että autosta on poistettu verhoilua kosteus- ja hajuhaittojen takia.

Syyttäjä katsoo, ettei syytetyn ole näytetty olleen kotonaan teon aikaan. Mies ei ole vastannut työsähköposteihinsa eikä työnantajansa puheluihin. Puhelin oli syyttäjän mukaan kyseisenä päivänä tämän kotona ja sitä käytettiin vasta iltapäiväkahden jälkeen.

Syytetty kertoi, että hänen projektipäällikön työnsä ei ole tiukasti aikaan sidottua. Työ on miehen mukaan välillä hektistä ja aikaa vievää, mutta esimerkiksi heinäkuussa kiireitä ei ollut, eikä hänen mukaansa sähköpostit tai puhelut vaatineet välitöntä reagointia. Mies sanoo saattaneensa olla koiran kanssa ulkona tai kotitöiden parissa, kun puhelut ovat tulleet.

– Voi olla useita syitä.

Kataja kertoi ottaneensa vastuun Torssosen ehdokkuuden torppaamisesta

Kataja kertoi aamupäivällä omassa kuulemisessaan ottaneensa vuonna 2018 vastuunTorssosen eduskuntavaaliehdokkuuden epäämisestä perussuomalaisissa.

Päätöksen asiasta teki kevään aikana piirihallitus Katajan esityksestä. Sitä seurasi Katajan mukaan kampanjointia, jossa sähköpostia ja soittoja tulvi keskeisille puolueen asioista päättäville. Kataja sanoo, että häneen ei suoraan otettu yhteyttä, vaan hän tuli tietoiseksi yhteydenotoista välikäsien kautta. Kampanjoinnissa oli Katajan mukaan kyse ”tietoisesta strategiasta” ja osa viesteistä oli uhkaavia.

Piirissä päätettiin Katajan mukaan, että kritiikki kanavoidaan häneen ja että vain hän vaalipäällikkönä kommentoi Torssosen ehdokkuuden torppaamista.

– Minut päätettiin antaa kohteeksi, Kataja sanoi tänään aamulla oikeuden kuulemisessaan.

Parjaaminen Katajan mukaan yltyi, minkä seurauksena piiristä päätettiin kirjelmöidä puoluehallitukseen.

Marraskuussa 2018 Kataja ja Torssonen kutsuttiin Helsinkiin puoluetoimistolle puoluehallituksen kuultavaksi. Katajan mukaan Torssosta kuultiin ensin puolitoista tuntia, minkä jälkeen oli Katajan vuoro. Hänen mukaansa puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyi, sopiiko, jos Torssonen on läsnä Katajan kuulemisessa. Katajalle sopi.

Katajan mukaan yksi ehdokas väistyi Torssosen hyväksi

Kataja sanoo Torssosen ehdottaneen, että puolue vaihtaa piirin asettamia ehdokkaita niin, että Torssonen nimitetään jonkun jo ehdokkaaksi asetetun tilalle. Puoluehallitus kuitenkin päätti olla muuttamatta ehdokasasettelua. Katajan mukaan tämän seurauksena kampanjointi Torssosen hyväksi kiihtyi entisestään. ”Puhelinrumban” kohteeksi joutuivat nyt piirin asettamat ehdokkaat, joita Katajan mukaan vaadittiin luopumaan omasta ehdokkuudestaan Torssosen hyväksi.

– Yksi luopuikin ja sanoi, että Torssonen on parempi ja vaati, että Torssonen asetetaan hänen tilalleen.

Kataja sanoo, ettei vaatimuksesta edes keskusteltu. Uusi ehdokas valittiin luopuneen kunnasta, koska piirissä haluttiin ehdokkaita olevan tasaisesti koko maakunnasta.

Katajan mukaan loppuvuodesta 2018 puoluehallitukselle esitettiin, että Torssonen pitää erottaa puolueesta. Erottamispäätös tehtiin lopulta toukokuussa 2019.

Torssonen oli väkivallanteon tapahtuma-aikaan toisaalla

Torssosta epäiltiin teosta, mutta hän vapautui epäilystä syyteharkinnan aikana. Syyttäjä katsoi, että Torssosen osallisuudesta ei ole näyttöä.

Torssonen on kertonut olleensa tapahtuma-aikaan aurinkolasiostoksilla Jyväskylässä, noin 57 kilometrin päässä rikospaikalta. Hänen asunnoltaan löytyi käteiskuitti, jonka mukaan lasit on ostettu kello 10.16 eli alle puoli tuntia Katajan pahoinpitelyn jälkeen. Esitutkinnassa kuultu todistaja kertoi jutelleensa Torssosen kanssa kello 10:n ja 11:n välillä, mutta lähempänä kello 11:tä.

Torssosen syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan tällä olevan vahvasti samanmielinen kannattajajoukko, joka voisi ryhtyä toimiin ilman tämän myötävaikutusta. Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Torssosella on myös ollut motiivi haluta vahingoittaa Katajaa.

Torssonen kiistää, että hänellä olisi mitään tekemistä Katajaan kohdistuneen hyökkäyksen kanssa. Hän on eilen ja tänään ollut seuraamassa oikeudenkäyntiä yleisön edustajana.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: