Venäjän syyttäjäviranomaiset tukevat vaatimusta Navalnyin panemisesta vankilaan

Venäjällä syyttäjäviranomaiset kertoivat maanantaina kannattavansa rikosseuraamusviraston vaatimusta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin, 44, ehdollisen tuomion muuttamisesta vankeudeksi.

– Pidämme tätä vaatimusta laillisena ja oikeutettuna, viraston lausunnossa sanottiin.

Navalnyia uhkaa kahden ja puolen vuoden tuomio, koska hän ei rikosseuraamusviraston mukaan noudattanut ehdollisen tuomionsa ehtoja. Navalnyin tuomiota on määrä käsitellä tiistaina moskovalaisessa tuomioistuimessa.

Navalnyin tukijoita on kehotettu kokoontumaan oikeustalon ulkopuolelle osoittamaan tukeaan oppositiopoliitikolle.

Navalnyi otettiin kiinni, kun hän palasi viime kuun puolivälissä Venäjälle Saksasta, missä hän toipui kuukausia myrkytyksestä. Navalnyin mukaan hänen myrkytyksensä takana oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Venäjän viranomaiset ovat kiistäneet syytteet.

Navalnyin tukimielenosoituksissa otettiin sunnuntaina eri puolilla maata kiinni yli 5 300 ihmistä, heidän joukossaan noin 90 toimittajaa. Poliisi käytti mielenosoittajia vastaan joissain paikoissa raakaa väkivaltaa.

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov puolusti viranomaisten toimia.

– Kyseessä ovat laittomat mielenosoitukset. Luonnollisesti poliisi puuttuu niihin, minkä vuoksi myös kiinni otettuja on paljon.

Ranska kehotti Saksaa luopumaan kaasuputkesta

Ranska kehotti Saksaa luopumaan Nord Stream 2 -kaasuputkesta Aleksei Navalnyin kohtelun vuoksi. Eurooppa-ministeri Clement Beaune muistutti radiohaastattelussa, että Ranska on jo aikaisemminkin suhtautunut Venäjän ja Saksan väliseen putkihankkeeseen epäilevästi.

Saksan hallitus kuitenkin vastasi, ettei se ole muuttanut näkemystään putkesta. Liittokansleri Angela Merkelin tiedottajan Martina Fietzin mukaan projektista ei ole uutta tiedotettavaa.

Putki on ollut pitkään lähes valmis, mutta sen rakennustyöt olivat tauolla vuoden 2019 lopusta kunnes ne aloitettiin uudelleen aikaisemmin tässä kuussa.

Yhdysvallat on yrittänyt pysäyttää hankkeen talouspakotteilla uhaten. Saksalainen energiayhtiö Uniper, josta Fortum omistaa enemmistön, on yksi venäläisen kaasujätti Gazpromin vetämän hankkeen rahoittajista.

STT

Kuvat: