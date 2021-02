Rekijoen koulua Salossa yritetään myydä huutokaupalla – ollut tyhjillään syksystä 2015

Salo yrittää saada Rekijoen koulun myydyksi huutokaupalla.

Kiikalassa sijaitseva koulu lakkautettiin syksyllä 2015. Koulu on ollut myynnissä, ja siitä on tehty tarjouksia. Keväällä 2018 koulusta tehtiin tarjous, jonka kaupunki hyväksyi. Kauppoja ei lopulta kuitenkaan syntynyt.

Silloin kauppahinta oli 173 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina kokeilla, päästäänkö kiinteistöstä eroon huutokaupalla. Kaupunki on aikaisemmin käyttänyt huutokauppakanavana julkisten kohteiden myyntiin erikoistunutta Kiertonet.fi-palvelua. Sitä kautta on myyty irtainta ja muutama asuinhuoneisto.

Kiikalassa sijaitseva koulu lakkautettiin syksyllä 2015. Koulun on rakennettu vuonna 1994, ja sitä on laajennettu 2008. Kerrosala on vajaat tuhat neliötä, ja 1,2 hehtaarin tontilla on rakennusoikeutta käyttämättä lähes 1 400 neliötä. Koulu ei ole kaava-alueella.

Huutokaupassa koulun pohjahinta on 59 000 euroa.

Salo laittaa huutokaupattavaksi myös Kiikalassa Nummenpääntiellä sijaitsevan kiinteistön. Vajaan viiden hehtaarin tilalla on vanha asuinrakennus, keskeen jääneen asuinrakennuksen runko ja talousrakennuksia. Niille ei lasketa mitään arvoa. Tavoitehinta on 20 000 euroa.

Salon kaupunki on vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen myynyt noin 50 rakennettua kiinteistöä.

Niinikään kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se panee myyntiin Vaihto-Halikko-nimisen tilan. Se on tullut kaupungin omistukseen maanvaihdossa valtion kanssa, kun Salo luovutti alueita Teijon kansallispuistolle.

Kaninkolassa sijaitsevalla tilalla on noin 32 hehtaaria viljelys- ja metsämaata.

Oikaisu 9.2.2021. klo 10.07. Alkuperäisessä jutussa kerrottiin Rekijoen koulun pohjahinnan olevan 120 000 euroa. Oikea pohjahinta on 59 000 euroa.