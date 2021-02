Käräjäoikeus julisti rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkautetuksi – ”Toiminta niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii lakkauttamista”

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on julistanut rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi.

Oikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union (BU) ovat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi. Niiden toiminnassa on vuosien varrella tehty useita vakavia rikoksia, ja oikeus toteaa niiden toimineen olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja.

– Käräjäoikeus katsoo, että UB:n ja BU:n toiminta on ollut niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii niiden lakkauttamista. Varoitusta ei voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi. UB ja BU on siten julistettava lakkautetuksi, tuomiossa sanotaan.

Oikeus vetoaa päätöksessään muun muassa rikostuomioihin, joissa UB:n jäsenten on katsottu tehneen rikoksia ryhmän nimissä.

– UB:n toiminnassa on tehty huomattavan suuri määrä vakavia rikoksia. Erityisesti on huomioitava kiristysrikosten suuri määrä, joiden kohteeksi ovat joutuneet yksityishenkilöt.

Keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijan mukaan jäseniä kannustetaan rikosten tekemiseen. Rikosten tekeminen on esimerkiksi saattanut merkitä etenemistä ryhmän hierarkiassa. Oikeus katsoo, että UB:ssa vallitsee käskyvaltasuhteet ja käskyjen noudattamisvelvollisuus, ja lisäksi se on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan. UB:n jäsenistö on oikeuden mukaan jatkuvasti varustautunut ampuma-aseilla.

UB:n lakkauttaminen välttämätöntä myös vankien oikeuksien turvaamiseksi

UB:n lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. UB:n johtaja Tero Holopainen on vastustanut lakkauttamista. Hän on kiistänyt, että ryhmän toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus ja vedonnut ryhmän viime vuonna antamaan ilmoitukseen toiminnan lopettamisesta.

Oikeuden mukaan UB:n toiminta ei ole loppunut. KRP:n asiantuntijan kertomukseen vedoten oikeus katsoo, että toiminta on jatkunut ainakin Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Ylöjärvellä.

– Yhteenvedonomaisesti käräjäoikeus katsoo, että asiassa on näytetty, että UB:n toiminta jatkuu edelleen.

Oikeuden mukaan UB:n toiminta vankiloissa on myös osoitus sen hyvin tapojen vastaisesta toiminnasta.

– UB:n valta-asema on perustunut voimaa ja väkivaltaa korostavaan ideologiaan ja käytännössä ilmenneeseen valmiuteen käyttää vakavaa väkivaltaa tavoitteidensa saavuttamiseksi, tuomiossa sanotaan.

UB:n lakkauttaminen on oikeuden mukaan välttämätöntä paitsi tavallisiin ihmisiin kohdistuvien rikosten lopettamiseksi myös vankien oikeuksien ja vankilaviranomaisten työturvallisuuden turvaamiseksi.

Oikeuden mukaan hyvien tapojen vastaisesta toiminnasta osoittaa myös niin sanottu Trevoc-juttu ja Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja UB:ta aiemmin johtaneen Keijo Vilhusen läheiset välit.

– Järjestäytyneen rikollisuuden ja viranomaisen edustajan välisiä yhteyksiä on perustellusti pidettävä hyvien tapojen vastaisina.

Erikoissyyttäjä: Yksi askel järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth ja Poliisihallitusta edustanut poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen kertovat olevansa tyytyväisiä oikeuden päätökseen.

– Ratkaisu oli aivan odotettu ja näyttöön perustuva ainoa oikea ratkaisu, Ruuth sanoo STT:lle.

– Yksi askel järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Hänen mukaansa päätöksen suurin merkitys on siinä, että yhdistyslakia voidaan soveltaa myös järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi luokiteltuihin yhdistyksiin.

Väisänen sanoo, että UB:n lakkautus antaa vahvan yhteiskunnallisen viestin ja kertoo oikeusvaltion toimivuudesta.

– Tämä on yhteiskunnallisesti viesti siitä, että tällaista toimintaa, johon järjestäytynyt rikollisuus pyrkii, ei yhteiskunnassa suvaita ja että siihen puututaan aktiivisesti.

STT ei ole tänään tavoittanut Holopaisen oikeusavustajaa Ilkka Ukkosta kommentoimaan päätöstä.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin johtaja-aseman näytetyksi

Holopainen tuomittiin joulukuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Lisäksi oikeus katsoi, että Holopainen on toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016.

– Arvioitaessa kokonaisuutena kaikkia asiassa esitettyjä todisteita ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että United Brotherhoodilla on johtaja ja että tämä johtaja on Tero Holopainen, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Holopaisen asema on perustunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, väkivallalla uhkaamiseen ja arvovaltaan, joka pohjautunee hänen pitkään historiaansa UB:ssa ja sitä edeltäneissä jengeissä. United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopaisella on taustaa MORE:sta ja NBK:sta.

Holopainen on sanonut eläköityneensä ryhmän toiminnasta vuoden 2018 jälkeen. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä uskottavana. Tuomio ei ole lainvoimainen. Holopainen, useat hänen kanssasyytettynsä sekä syyttäjät ovat valittaneet tuomiosta.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: