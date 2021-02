Riskiryhmäläiset pääsevät odotettua aiemmin piikille – Kiihtyvä rokotustahti vaatii Saloa rekrytoimaan lisää hoitoalan ammattilaisia

Riskiryhmään kuuluvat 65–69-vuotiaat salolaiset pääsevät koronarokotettavaksi aiemmin kuin alun perin oli tarkoitus. Koronarokotuksista vastaava Salon itäisen avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist kertoo, että riskiryhmäläisiä aletaan rokottaa heti maaliskuun ensimmäisellä viikolla, ja sähköinen ajanvaraus riskiryhmäläisille avautuu ensi viikolla.

Aiemmin riskiryhmäläisten arvioitiin pääsevän rokotettavaksi maalis–huhtikuun aikana, joten rokotusten alkaminen heti maaliskuun ensimmäisenä päivänä on positiivinen yllätys.

– Riskiryhmäläiset saavat AstraZenecan rokotteen, joten siksi ikä on rajattu maksimissaan 69 vuoteen. Ensimmäisenä riskiryhmäläisistä rokotteen saavat ne, joilla on jokin vakava perussairaus, kuten esimerkiksi tablettihoitoinen kakkostyypin diabetes. Sellaisia ihmisiä on Salossa aika paljon, Ahlqvist kertoo.

Ensimmäiseen riskiryhmäläisten rokotuserään kuuluvat myös he, joille on tehty elinsiirto tai enintään puoli vuotta sitten kantasolusiirto ja he, jotka käyttävät kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitystä tai joilla on aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti. Lisäksi ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ihmiset, joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus tai Downin oireyhtymä.

Vaikka riskiryhmäläisten rokotuksia odotellaan vielä maaliskuun alkuun, pääsevät perusterveet yli 85-vuotiaat rokotettavaksi jo ensi viikosta alkaen. Ahlqvistin mukaan Saloon saadaan noin 800 rokoteannosta viikoittain ainakin muutaman seuraavan viikon ajan.

– Kaiken kaikkiaan olen todella iloinen siitä, miten innokkaasti ikäihmiset ovat tulossa ottamaan rokotuksen. Ensi viikosta alkaen Saktan tiloissa on viisi rokotuspistettä, ja rokotuksia annetaan kolmena päivänä viikossa. Sitä tahtia edelleen rokotetaan, kun rokotetta saadaan Saloon, Ahlqvist kertoo.

Ikäihmisiin on otettu yhteyttä kirjeitse.

– Postitimme 1 700 kirjettä yli 85-vuotiaille, mutta koska kaikkia kirjeitä ei saatu postiin samana päivänä, ovat ne myös perillä hieman eri aikoina. Siksi ei kannata huolestua, vaikka tuttava olisikin saanut jo kirjeen ja itselle sitä ei ole vielä tullut.

Terveydenhuoltoon tulee edelleen aika ajoin kysymyksiä siihen liittyen, miksi Salon ainoa rokotuspiste sijaitsee entisen Saktan tiloissa Karjalankadulla. Ahlqvist muistuttaa, että yksi iso rokotuspiste on tehokkain tapa jakaa rokotetta väestölle.

– Pelkästään rokotteen liikuttaminen paikasta toiseen ja käyttökuntoon laittaminen on niin tarkka prosessi, ettei rokoteannosten jakamisessa useampaan pisteeseen eri puolille Saloa olisi mitään järkeä. Saktan kiinteistö on erittäin korona-turvallinen, siellä pystyy huolehtimaan koronan asettamista rajoitteista, ja sinne on esteetön kulku. Meillä on ammattitaitoinen farmaseutti vastaamassa rokoteannosten saattamisessa käyttökuntoon, jolloin hävikkiä ei ole ollut käytännössä ollenkaan, Ahlqvist kertoo.

Yhdestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimittamasta rokotepullosta saadaan oikein jaettuna seitsemän rokoteannosta. Jos käyttökuntoon saattamisen tekisi henkilö joka ei hallitse rokotteiden jakoa niin hyvin, voisi 1–2 annosta mennä hukkaan satsia kohden.

Samalla kun rokotustahti Salossa kiihtyy helmikuun loppua kohden, on myös rokottavan henkilökunnan tarve kasvanut. Kun ensi viikosta alkaen Saktan tiloissa on nykyisen kahden rokotuspisteen sijaan viisi pistettä, tarvitaan myös henkilökuntaa rutkasti enemmän.

Sen takia niin Salossa kuin muissakin kaupungeissa on jatkuva rekrytointi päällä.

– Sanotaanko niin, että alalle tänä keväänä valmistuvilla on erittäin hyvät työnäkymät. Osa-aikaisia sopimuksia pystytään tarjoamaan erittäin hyvin nyt, koska rokottaminen on tullut meille periaatteessa lisätyöksi tavallisen hoitotyön päälle. Lisätyövoiman löytäminen ei ole tässä tilanteessa helppoa, mutta vielä ainakin toistaiseksi tekijöitä on saatu koronarokotusten antamiseen riittävästi, Ahlqvist muotoilee.