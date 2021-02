Salolaispäättäjät eivät kannata kuntavaalien siirtoa

Salossa puolueet ovat sitä mieltä, että kuntavaalit pidetään aikataulun mukaisesti huhtikuussa koronapandemiasta huolimatta.

Epäilyäkin esiintyy. Kriittisin on Salon suurimman puolueen SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Timo Tammi. Hän on myös vaalipäällikkö.

– Vaalien siirto olisi varmaan perusteltua korona takia, mutta hallitus ja eduskunta tuskin suostuvat siihen.

Tammi epäilee, että nykyoloissa kaikki, jotka haluavat äänestää, eivät pysty sitä tekemään.

– Kaikki eivät uskalla lähteä äänestämään, hän sanoo.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski sanoo, että kynnyksen vaalien siirtoon pitää olla korkea.

– Jos Suomi olisi samankaltaisessa tilanteessa kuin viime keväänä, ja poikkeuslaki olisi voimassa, asia olisi aivan eri.

Riskin mielestä korona-aika osoittaa, että tulevaisuudessa täytyy olla mahdollista äänestää myös sähköisesti.

– Se on demokratian kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Riski uskoo, että ennakkoäänestys lisääntyy entisestään koronan takia. Kaikkiaan äänestysprosentti saattaa hänen mielestään jopa nousta.

– Vaalit tuovat kevääseen kaivattua seurattavaa ja vaalipäivään jännitystä.

Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mika Kortelainen kuittaa tilanteen lyhyesti: tällä hetkellä koronasta olevan tiedon valossa vaaleja ei siirretä.

Perussuomalaisten vaalipäällikkö Tapio Äyräväinen tuumii, että odotellaan rauhassa, aika näyttää.

– Suurin piirtein kaikki puolueet ovat olleet sitä mieltä, ettei vaaleja tule siirtää, jollei korona äidy todella pahaksi.

Äyräväisen mieli palaa Salon torille, ja ”ilmeisesti muillakin perussuomalaisilla on saman suuntaisia ajatuksia”. Käytännössä kampanjat on tehtävä tiedotusvälineissä ja netissä, hän sanoo.

Kristillisdemokraatit haluaa pitää vaalit huhtikuussa, koska ei ole mitään varmuutta, että tilanne koronatilanne paranisi lähitulevaisuudessa. Salon seudun KD:n puheenjohtajan Ella-Maria Tuomolan mukaan on myös paikallisia perusteita pitää vaalit alkuperäisellä aikataululla.

– Paikallistasolla näemme, että kuluneen kauden hajanaisuus ja riitaisuuskin on jatkuessaan haitallista, joten uuden valtuuston valinnalle aikataulussa olisi perusteita myös sen puolesta.

Lykkäämisen sijaan kristillisdemokraatit miettisivät, voiko kotiäänestystä lisätä ja hajauttaa äänestämistä entisestään vaalipäivältä useille ennakkoäänestyspaikoille ja -päiville.

Vihreät ei kannata kuntavaalien siirtämistä. Koronatilanne saattaa syksyllä olla yhtä huono kuin nyt, sanoo Salon seudun vihreiden puheenjohtaja Saija-Reetta Puopolo.

Hänkin arvelee, että ennakkoon äänestetään enemmän kuin ennen.

– Toivottavasti karanteenissa olevien äänestykseen löytyy järkevä ratkaisu, kuten sähköinen äänestys. Äänestys toteutetaan varmasti mahdollisimman turvallisesti ja THL:n suositusten mukaisesti. Esimerkiksi ulkona äänestäminen keväällä voisi olla yksi vaihtoehto.

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtajan Tero Lindholmin mielestä vaaleja ei ole syytä siirtää.

– Tärkeintä on varmistaa varmistetaan demokratian toteutuminen ja kaikkien mahdollisuus äänestää. Meillä on käytössä viikon mittainen ennakkoäänestys, joten kaikkien ei tarvitse ahtautua vaalipäivänä äänestämään. Näin on mahdollisuus luoda väljemmät olot äänestyspaikoille ja turvallisemmat tilat.

Vasemmistoliiton vaalipäällikön Taro Turtiaisen mukaan vaalien siirrolla olisi myös haittapuolensa.

– Puolueet ovat valmistautuneet siihen, että vaalit pidetään suunnitellusti, ja kaiken uudelleen aikatauluttaminen ja organisointi teettää lisää työtä vaaliorganisaatioille.

Liike Nytin Salon puheenjohtajan Jari A. T. Laineen mielestä vaalit voidaan pitää suunnitellusti ja myös hän korostaa mahdollisuutta äänestää ennakkoon.

– Salon kaupungilla on väljiä tiloja, esimerkiksi Salohalli. Vaalitiloissa turvavälejä voidaan valvoa ja väkijoukkoa ohjata. Riskiryhmälle on kotiäänestysmahdollisuus.

RKP:n Kennet Jönsson luottaa viranomaisten arvioihin.

– Lähdemme siitä, että viranomaiset suosituksineen osaavat opastaa meitä toimimaan oikein, ja pystymme siksi varovaisuutta noudattaen äänestämään huhtikuussa kuten suunniteltu. Jos tilanne pahenee huomattavasti, viranomaiset tekevät tarvittavia päätöksiä.

Kommunististen työväenpuolueen Voitto Suomisen mielestä vaaleja ei kannata siirtää, sillä ensi kesänkään tilanteesta ei ole varmuutta. Hän ei myöskään kannata niiden yhdistämistä maakuntavaaleihin.

– Asiat sekoittuisivat äänestäjien kannan muodostamisessa.

Oikeusministeriön virkamiehet esittivät helmikuun alussa, että kuntavaaleja siirrettäisiin koronan takia. Ministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosen mukaan esitys perustui kokonaisarviointiin, johon vaikuttivat erityisesti terveysturvallisuusriskit.

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) eivät lämmenneet esitykselle.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. huhtikuuta. Viikon kestävä ennakkoäänestys alkaa pääsiäisen jälkeen keskiviikkona 7. huhtikuuta. Vaalien ehdokaslista on jätettävä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja kehottaa äänestämään ennakkoon

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jari J. Laiho (kesk.) kehottaa salolaisia äänestämään ennakkoon.

– Sillä tavalla voidaan välttää ruuhkia, joita varsinaisena äänestyspäivinä äänestyspaikoilla syntyy aina, hän sanoo.

Laihon mukaan vaalien järjestämiseen koronaoloissa liittyy ”aikamoisia haasteita”. Kysymyksiä on paljon.

– Rajataanko vaalilautakunnista pois riskiryhmäläiset? Miten taataan toimitsijoiden terveysturvallisuus äänestyspaikoilla ja vaalibussissa? Voiko potilasturvallisuus vaarantua koti- ja laitosäänestyksessä?

Keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavan kerran huomenna tiistaina. Kokouksessa käsitellään vaaleihin liittyviä THL:n ja oikeusministeriön ohjeita.

Laiho on myös Salon vanhusneuvoston puheenjohtaja ja Halikon vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtaja. Hän arvioi, että ikäihmiset saattavat jättää vaalit herkästi väliin.

– Ihmiset arvostavat omaa terveyttään niin paljon, että eivät lähde äänestämään, jos vähänkään epäilevät riskiä. Pelkään, että äänestysprosentti putoaa.

(Korjaus 15.2.2021 klo 9.20: Salon seudun vihreiden puheenjohtaja on Saija-Reetta Puopolo.)